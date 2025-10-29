جامعة أسوان تواصل فعاليات مبادرة تمكين لدعم ودمج طلاب ذوى الهمم

تواصل جامعة أسوان فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم طلاب ذوي الإعاقة، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف دمج وتمكين طلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الأنشطة الجامعية.

وشهدت الفعاليات مشاركة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، حيث تابع الأنشطة الرياضية والفنية التي شارك فيها طلاب الجامعة ضمن فعاليات المبادرة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،أن اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات الأكاديمية والاجتماعية والرياضية.

أنشطة جامعية

وأوضح "نصرت" أن فعاليات اليوم تضمنت يومًا رياضيًا متنوعًا بمشاركة الطلاب في عدة ألعاب، إلى جانب معرض فني بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة ،عرض خلاله الطلاب أعمالًا فنية تجسد تراث وجمال محافظة أسوان. كما تضمنت الفعاليات ورش عمل حول الشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر بمناسبة يوم الادخار العالمي، بحضور الأستاذة ليلى بسيوني رئيس التثقيف المالي والنظم الايكولوجية بقطاع الشمول المالي ببنك مصر ،ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وفى الختام تم توزيع عدد من العصا البيضاء على طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية، احتفالًا باليوم العالمي للعصا البيضاء، تأكيدًا لالتزام جامعة أسوان برسالتها في تمكين طلابها ودعم مشاركتهم الكاملة في الحياة الجامعية.

نظمت كلية الحقوق بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، حفل استقبال الطلاب الجدد، والذي جاء متزامنًا مع احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكري، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من القيادات الجامعية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من طلاب الجامعة.