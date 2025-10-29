أسوان.. إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في 3 مدن

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود الميدانية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى إطار الموجة الـ 27 .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أراضى الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى ، وبمتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وشدد المحافظ إستمرار الحملات بشكل يومى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية لتحقيق الإنضباط وإسترداد حق الدولة ، مع عدم التهاون فى مواجهة أى محاولات جديدة أو مستحدثة للتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة .

وفى هذا الصدد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل من تنفيذ 11 حالة إزالة على مساحة 2465 م2 بنطاق قريتى الكلح غرب والحجز بحرى، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية تابعة لإحدى الجمعيات الزراعية بقرية العباسية بمساحة 350 م2 .

إزالة التعديات

بينما نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى إزالة فورية لحالة تعدى بمساحة 100 م2 عبارة عن سور بالطوب الأبيض حيث تم رصد المخالفة والتعامل معها على الفور ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدى .

فيما نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببالغ الحزن والآسى ، وفاة السيدة إيمان عبد القادر صابر معلمة مادة اللغة الألمانية بأحد المدارس الخاصة ، والتى وافتها المنية صباح اليوم أثناء أداء رسالتها التربوية داخل المدرسة .

حيث أنها خلال بداية طابور الصباح سقطت مغشية عليها داخل ساحة المدرسة ، وتم على الفور إستدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد فى الدورة الدموية .