الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور وأسعار التذاكر
أسوان.. إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في 3 مدن

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود الميدانية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى إطار الموجة الـ 27 .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أراضى الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى ، وبمتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وشدد المحافظ إستمرار الحملات بشكل يومى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية لتحقيق الإنضباط وإسترداد حق الدولة ، مع عدم التهاون فى مواجهة أى محاولات جديدة أو مستحدثة للتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة .

وفى هذا الصدد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل من تنفيذ 11 حالة إزالة على مساحة 2465 م2 بنطاق قريتى الكلح غرب والحجز بحرى، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية تابعة لإحدى الجمعيات الزراعية بقرية العباسية بمساحة 350 م2 .

بينما نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى إزالة فورية لحالة تعدى بمساحة 100 م2 عبارة عن سور بالطوب الأبيض حيث تم رصد المخالفة والتعامل معها على الفور ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدى .

فيما نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببالغ الحزن والآسى ، وفاة السيدة إيمان عبد القادر صابر معلمة مادة اللغة الألمانية بأحد المدارس الخاصة ، والتى وافتها المنية صباح اليوم أثناء أداء رسالتها التربوية داخل المدرسة .

حيث أنها خلال بداية طابور الصباح سقطت مغشية عليها داخل ساحة المدرسة ، وتم على الفور إستدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد فى الدورة الدموية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

النجمة جميلة عوض

جميلة عوض تتألق بفستان أزرق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نسرين طافش

نسرين طافش تحتفل بمرور عام على زواجها برسالة رومانسية

ميريهان حسين

بإطلالة بيضاء ملائكية.. ميريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها

بالصور

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

