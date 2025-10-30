ضبط 32 جركن زيت محرك سيارات مجهولة المصدر بدمياط

شنت مديريتا التموين والصحة بدمياط حملة مكبرة على الأسواق وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ .

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٣٢ جركن زيت محركات سيارات بإجمالي عدد ٧١٨ لتر زيت ، لعدم وجود فواتير و تم تقليد علامته التجارية وتعبئته بجراكن لماركات مسجلة من زيوت رديئة الجودة.

كما تم التحفظ على ماكينة برشمة العبوات البلاستيكية المستخدمة لغلق العبوات ، وتم تحرير محضر غش تجارى تجاه المخالفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق، تم تنفيذ حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة .