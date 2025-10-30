مقترحات برلمانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية.

و طالب فيه بتطبيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، باعتباره قضية أمن قومي لا تحتمل التراخي أو التأجيل.

وأكد “خضراوي” أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات الزراعية والبشرية والمناخية ما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في فترة وجيزة، إذا ما تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والمحافظين وتنفيذ خطة متكاملة على أرض الواقع مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس السيسي في هذا الملف واضحة وصريحة، وتهدف إلى زيادة الرقعة المزروعة بالقمح، ورفع الإنتاجية الفدانية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشدداً على ضرورة أن تتحول هذه التكليفات إلى تحركات ميدانية حقيقية بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات أو الوعود.

ووجّه “خضراوي” تساؤلات ساخنة للحكومة حول هذا الملف الحيوي قائلاً : أين الخطة التنفيذية الواضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ ولماذا لا يتم استغلال كل فدان غير مزروع في الأراضي الجديدة لهذا الغرض؟ وهل تم وضع حوافز مجزية للفلاحين لزيادة زراعة القمح في الموسم القادم؟ وما هو دور المحافظين في متابعة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على مستوى كل محافظة؟ مؤكداً أن دور المحافظين في هذا الملف محوري ويجب على كل محافظ بأن يعتبر القمح مشروعه القومي الشخصي، وأن يُتابع بنفسه نسب الزراعة والإنتاج والتوريد داخل نطاق محافظته بالتعاون مع مديري الزراعة والري.

طرح المهندس عبد السلام خضراوي 6 اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وهى :

1. تخصيص مساحات إضافية في كل محافظة لزراعة القمح ضمن خطة قومية يتم متابعتها أسبوعياً من مجلس الوزراء.

2. تقديم حوافز مالية وتسهيلات تمويلية للفلاحين تشجعهم على التوسع في زراعة القمح بدلاً من المحاصيل الأقل أهمية.

3. تطوير منظومة الري الحديث في الأراضي القديمة والجديدة لتقليل الفاقد المائي وزيادة إنتاجية الفدان.

4. إنشاء صوامع تخزين جديدة بالمحافظات المنتجة لتقليل الفاقد بعد الحصاد وضمان جودة التخزين.

5. تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج سلالات جديدة من القمح عالية الإنتاج ومقاومة للجفاف.

6. إشراك المحافظين في تقييم الأداء الزراعي وربط نتائجهم بمعدلات تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي داخل محافظاتهم.

وأكد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح ليس حلماً بعيد المنال، بل هدف واقعي يمكن الوصول إليه من خلال إدارة علمية منضبطة، ومتابعة ميدانية صارمة، وإرادة سياسية واضحة، وقائلاً : “الرئيس وضع خريطة الطريق.. وعلى الحكومة أن تتحرك الآن لتأمين رغيف الخبز للمصريين بإنتاج مصري خالص.”