قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. المصابون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

اسعاف
اسعاف
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع “صدى البلد”، أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة أسوان ، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص .

وبالفحص الطبى تبين إصابة عبد الله احمد محمد 25 سنه، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وجرح بالذراع الأيمن ، ومحمد مصطفى ابو الحسن 27 سنه ، مصاب بخلع بالكتف الأيسروكدمات متفرقه بالجسم ، وعمرو أنور محمود 27 سنه، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقه بالجسم.

وكان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة أسوان وتحديداً أمام قرية العقبة الكبيرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حادث

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة ملاكى، ونتج عن الحادث إصابة ثلاث أشخاص، تنوعت إصابتهم بين كسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

عثر عدد من الأهالى على جثة سيدة بمدينة أسوان ، وتم على الفور نقل جثمانها إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة سيدة ، وعلى الفور تم الإنتقال إلى موقع البلاغ ، وتم نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

فيما شهدت مدينة كوم أمبو شمال أسوان العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بطلق ناري في الرأس، وذلك في ظروف غامضة ، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب ، وعلى الفور تم التوجه من الجهات المعنية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد