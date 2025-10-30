بالأسماء.. المصابون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

ينشر موقع “صدى البلد”، أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة أسوان ، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص .

وبالفحص الطبى تبين إصابة عبد الله احمد محمد 25 سنه، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وجرح بالذراع الأيمن ، ومحمد مصطفى ابو الحسن 27 سنه ، مصاب بخلع بالكتف الأيسروكدمات متفرقه بالجسم ، وعمرو أنور محمود 27 سنه، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقه بالجسم.

وكان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة أسوان وتحديداً أمام قرية العقبة الكبيرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة ملاكى، ونتج عن الحادث إصابة ثلاث أشخاص، تنوعت إصابتهم بين كسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

عثر عدد من الأهالى على جثة سيدة بمدينة أسوان ، وتم على الفور نقل جثمانها إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة سيدة ، وعلى الفور تم الإنتقال إلى موقع البلاغ ، وتم نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

فيما شهدت مدينة كوم أمبو شمال أسوان العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بطلق ناري في الرأس، وذلك في ظروف غامضة ، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب ، وعلى الفور تم التوجه من الجهات المعنية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .