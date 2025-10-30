هيئة الرقابة الإدارية تُعزز الوعي بمكافحة الفساد في جنوب سيناء: مسؤولية مجتمعية

نظمت هيئة الرقابة الإدارية ندوة توعوية نوعية بعنوان "دور الهيئة الرقابي في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.​تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

تأتي هذه الندوة في إطار الحرص الوطني على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، بمشاركة فاعلة من اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والرائد أحمد رضوان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالديوان والمديريات المختلفة.

​تناولت الندوة باستفاضة مفهوم الفساد، أنواعه، وتقسيماته وأسبابه، مع استعراض شامل للآثار السلبية المدمرة للممارسات الفاسدة على المجتمع والاقتصاد، ومن أبرزها هروب رؤوس الأموال، والركود الاقتصادي، وظاهرة الاحتكار. وشددت الندوة على أن الفساد يُعد أحد أبرز العقبات الكبرى التي تقف حجر عثرة أمام جهود التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

​كما تضمن اللقاء شرحًا تفصيليًا لمنظومة الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية، مقسمة وفقًا للسلطات الإدارية والمواد الدستورية، مع التركيز على مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ودورها المحوري في مكافحة الفساد المالي والإداري، والكشف عن أسبابه وجذوره، إلى جانب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأعضائها لضمان أداء مهامهم بكفاءة وحياد تام.

​وشهدت الفعالية عرضًا لمجموعة من الوسائط المتعددة والفيديوهات التوعوية التي استعرضت نماذج حقيقية لقضايا تم ضبطها وإدانُها من قبل الهيئة، بهدف توضيح آليات العمل الرقابي وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المواطنين والأجهزة المعنية في مواجهة هذه الآفة. وفي الختام، أكد المشاركون بالإجماع أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الجهات الرسمية بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن تفعيل دور داخل المؤسسات، إلى جانب تعزيز ثقافة النزاهة والالتزام الوظيفي، يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المال العام وصون مقدرات الدولة.

