قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درة عن وفاة مصوري بورسعيد: خبر صادم وحزين
الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت
طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة الرقابة الإدارية تُعزز الوعي بمكافحة الفساد في جنوب سيناء: مسؤولية مجتمعية

ندوة هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء
ندوة هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء
ايمن محمد

 نظمت هيئة الرقابة الإدارية ندوة توعوية نوعية بعنوان "دور الهيئة الرقابي في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.​تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

 تأتي هذه الندوة في إطار الحرص الوطني على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، بمشاركة فاعلة من اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والرائد أحمد رضوان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالديوان والمديريات المختلفة.
​تناولت الندوة باستفاضة مفهوم الفساد، أنواعه، وتقسيماته وأسبابه، مع استعراض شامل للآثار السلبية المدمرة للممارسات الفاسدة على المجتمع والاقتصاد، ومن أبرزها هروب رؤوس الأموال، والركود الاقتصادي، وظاهرة الاحتكار. وشددت الندوة على أن الفساد يُعد أحد أبرز العقبات الكبرى التي تقف حجر عثرة أمام جهود التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
​كما تضمن اللقاء شرحًا تفصيليًا لمنظومة الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية، مقسمة وفقًا للسلطات الإدارية والمواد الدستورية، مع التركيز على مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ودورها المحوري في مكافحة الفساد المالي والإداري، والكشف عن أسبابه وجذوره، إلى جانب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأعضائها لضمان أداء مهامهم بكفاءة وحياد تام.
​وشهدت الفعالية عرضًا لمجموعة من الوسائط المتعددة والفيديوهات التوعوية التي استعرضت نماذج حقيقية لقضايا تم ضبطها وإدانُها من قبل الهيئة، بهدف توضيح آليات العمل الرقابي وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المواطنين والأجهزة المعنية في مواجهة هذه الآفة. وفي الختام، أكد المشاركون بالإجماع أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الجهات الرسمية بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن تفعيل دور داخل المؤسسات، إلى جانب تعزيز ثقافة النزاهة والالتزام الوظيفي، يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المال العام وصون مقدرات الدولة.
 

جنوب سيناء المحافظة مكافحة الفساد الرقابة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

استخدم تطبيق على الأنترنت.. القبض على شحص روج لممارسة الفجور بالمنصورة

استخدم تطبيقا على الإنترنت.. القبض على شخص روج لممارسة الفجور بالمنصورة

صفحات مزيفة على الأنترنت.. عامل ينصب على راغبى أداء فريضة العمرة

صفحات مزيفة على الإنترنت.. عامل ينصب على راغبى أداء فريضة العمرة

رذيلة أون لاين.. القبض على 10 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

رذيلة أون لاين.. القبض على 10 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد