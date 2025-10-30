تحرير 84 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.. محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات التموين

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع إدارة تموين فايد والقنطرة غرب، خلال الفترة من 19 حتى 28 أكتوبر، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن:

• ضبط أحد المحال التجارية لحيازة 656 كيلو جرام مواد كيماوية زراعية منتهية الصلاحية.

• ضبط أحد المحال لحيازته عدد 346 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

• ضبط مخبز لتصرفه في عدد 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في مجال الرقابة على المخابز: تم تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 7 محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن رغيف الخبز، 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي مجال الرقابة على الأسواق: تم تحرير 84 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 49 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر لبيع بأزيد من السعر الرسمي، 20 محضرا لعدم الإعلان عن المخازن، 20 محضرا لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية، 6 محاضر لعدم تغطية لحوم حمراء.

في مجال الرقابة على البدالين التمونين : تم تحرير ٤ محاضر للغلق بدون إذن، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، محضر لعدم وجود لوحة تشغيل، محضر لعدم وجود سجل زيارات.

وفي مجال محطات الوقود: تم تحرير محضر للتوقف عن ممارسة النشاط، محضر لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت.

في مجال الجمعيات التعاونية : تم تحرير محضر للغلق بدون إذن لإحدى الجمعيات التعاونية، وجاري المتابعة المستمرة طبقًا للتعليمات.

وفي السياق ذاته، قام محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بإيقاف سيارة محملة بعدد ١٠٣ أسطوانة بوتاجاز وعلى الفور استدعى إدارة تموين القنطرة غرب والذين قاموا بتحرير محضر لسائق السيارة وذلك لعدم وجود فواتير لاسطوانات البوتاجاز وتجميعها بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء.