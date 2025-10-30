قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 84 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.. محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات التموين

اعمال التموين
اعمال التموين
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع إدارة تموين فايد والقنطرة غرب، خلال الفترة من 19 حتى 28 أكتوبر، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن:

• ضبط أحد المحال التجارية لحيازة 656 كيلو جرام مواد كيماوية زراعية منتهية الصلاحية.                                   

• ضبط  أحد المحال لحيازته عدد 346 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية. 

• ضبط مخبز لتصرفه في عدد 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم  بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في مجال الرقابة على المخابز: تم تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 7 محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن رغيف الخبز، 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي مجال الرقابة على الأسواق: تم تحرير 84 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 49 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر لبيع بأزيد من السعر الرسمي، 20 محضرا لعدم الإعلان عن المخازن، 20 محضرا لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية، 6 محاضر لعدم تغطية لحوم حمراء.

في مجال الرقابة على البدالين التمونين : تم تحرير ٤ محاضر للغلق بدون إذن، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، محضر لعدم وجود لوحة تشغيل، محضر لعدم وجود سجل زيارات.

وفي مجال محطات الوقود: تم تحرير محضر للتوقف عن ممارسة النشاط، محضر لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت.

في مجال الجمعيات التعاونية : تم تحرير محضر للغلق بدون إذن لإحدى الجمعيات التعاونية، وجاري المتابعة المستمرة طبقًا للتعليمات.

وفي السياق ذاته، قام محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بإيقاف سيارة محملة بعدد ١٠٣ أسطوانة بوتاجاز وعلى الفور استدعى إدارة تموين القنطرة غرب والذين قاموا بتحرير محضر لسائق السيارة وذلك لعدم وجود فواتير لاسطوانات البوتاجاز وتجميعها بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عينه علي الأهلي| 9 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك بـ الدوري

فيكتور أوسيمين

برشلونة يستهدف ضم أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي

الزمالك

فيريرا يجري تغييرات في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد