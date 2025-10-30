بـ 235 جنيها .. الإسماعيلية توفر سيارة أسطوانات بوتاجاز بالأسعار الرسمية

قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة سامح شبل مدير المديرية، بتوفير سيارة أسطوانات بوتاجاز، من أمام مقر الوحدة المحلية لقرية الحجاز.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية أو محاولات التلاعب ورفع الأسعار، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين وضمان وصولها لجميع المواطنين بكافة الأماكن.

وأشار رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم توفير أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي، بسعر ٢٣٥ جنيه للأسطوانة.