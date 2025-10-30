قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تطلق أكثر من 650 مسيرة و50 صاروخا في هجمات على أوكرانيا

محمود نوفل

زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي بأن القوات الروسية أطلقت أكثر من 650 مسيرة و50 صاروخا في هجمات على أوكرانيا خلال الليل.

وكانت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة في وقت سابق من اليوم أعلنت  انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان لها  أن سلاح الجو الروسي نفذ هجوما واسعاً بالصواريخ والمسيرات على منشآت طاقة في عدد من المقاطعات بينها كييف.

وفي وقت سابق ، ناقش وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال مع الممثل الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، باتريك تيرنر، مبادرة التعاون في مجال الأسلحة (PURL).

وأوضح شميهال، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه خلال محادثاته مع تيرنر في كييف لخصا نتائج اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف الناتو الأخير على مستوى وزراء الدفاع الذي عُقد في بروكسل، حيث أظهر الحلف تضامنه مع أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار إلى استعداد الشركاء لدعم وزارة الدفاع الأوكرانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للاقتراب من معايير حلف الناتو.

وبحث الجانبان مبادرة "التعاون في مجال الأسلحة" (PURL)، التي تتيح لدول حلف الناتو شراء أسلحة أمريكية الصنع لتلبية احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية.

ووجه وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة وحلف الناتو وجميع الدول التي انضمت بالفعل إلى هذه المبادرة، مؤكدا ضرورة توفير إمدادات مستمرة لكل ما تحتاجه القوات الأوكرانية.

