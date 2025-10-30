قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
بيان هام للجيش اللبناني بعد التوغل الإسرائيلي في بليدا

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني
محمود نوفل

أصدرت القوات المسلحة اللبنانية بيانًا هامًا بشأن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدة بليدا في الجنوب اللبناني وقتلها لأحد موظفي البلدية أثناء تواجده بالمبني .

وقالت القوات المسلحة اللبنانية في بيان له : بتاريخ 30-10-2025 فجرًا، توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا - مرجعيون. على الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده.


وأضاف بيان القوات المسلحة اللبنانية قائلا  : إن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين.

وتابع :  إن الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا.


وزاد : وقد طلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية.

وختم الجيش اللبناني بيانه قائلا : كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

