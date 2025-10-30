بيان هام للجيش اللبناني بعد التوغل الإسرائيلي في بليدا

أصدرت القوات المسلحة اللبنانية بيانًا هامًا بشأن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدة بليدا في الجنوب اللبناني وقتلها لأحد موظفي البلدية أثناء تواجده بالمبني .

وقالت القوات المسلحة اللبنانية في بيان له : بتاريخ 30-10-2025 فجرًا، توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا - مرجعيون. على الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده.



وأضاف بيان القوات المسلحة اللبنانية قائلا : إن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين.

وتابع : إن الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا.



وزاد : وقد طلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية.

وختم الجيش اللبناني بيانه قائلا : كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.