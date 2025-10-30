قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

هشام الحصرى: المتحف المصري الكبير استثمار في الهوية الوطنية وتجسيد لرؤية مصر الحديثة

النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأهمية التاريخية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير يمثل أكثر من مجرد معلم أثري، بل هو تجسيد حي لرؤية مصر الحديثة التي تجمع بين أصالة الماضي وطموح المستقبل.

ووصف الحصرى، في تصريحات له اليوم، هذا الصرح الحضاري بأنه "تحفة معمارية وتكنولوجية تقف شاهدة على قدرة الدولة المصرية على تحقيق الإنجازات الكبرى".

وشدد الحصرى على أن اكتمال المتحف المصري الكبير هو انتصار للإرادة المصرية وخطوة حاسمة لاستعادة مكانة مصر المستحقة كمركز للإشعاع الحضاري.

وتابع،: “إن المتحف هو رسالة سيادة ثقافية، حيث أنه يضع تراثنا الوطني في بيئة تليق بعظمته، ويتيح الفرصة للأجيال الحالية والقادمة لملامسة تاريخهم بفخر، مضيفا، إنه ليس مجرد عرض للآثار، بل هو استثمار في الهوية الوطنية وفي قدرتنا على قيادة السرد التاريخي للحضارة الإنسانية.”

وأشار إلي أن المتحف المصري الكبير يمثل قفزة نوعية في دمج أحدث التقنيات مع العرض الأثري، مما يجعله نموذجاً لما يُعرف بـ "المتاحف الذكية" عالمياً.

واختتم الحصرى، بالتأكيد على أن المتحف سيُغير بشكل جذري تجربة الزائر في مصر، ويخلق مساراً سياحياً فريداً يمتد من المتحف إلى الأهرامات، مروراً بالمناطق المحيطة التي ستشهد نمواً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الدولة المصرية المتاحف الذكية الأهرامات

