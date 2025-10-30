بريطانيا تدعوا لمحاسبة مرتكبي الجرائم في السودان أمام محكمة العدل الدولية

وجهت وزارة الخارجية البريطانية نداءا هاما لأطراف الصراع في السودان بضرورة حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان : ندعو أطراف الصراع في السودان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين ووقف الجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي.



وتابعت الخارجية البريطانية: ندعم محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان أمام محكمة العدل الدولية.



وختمت الخارجية البريطانية بيانها بالقول : نراقب عن كثب نظام ضبط الأسلحة في السودان ونأخذ كل الانتهاكات على محمل الجد.

وفي سياق متصل ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الفاشر، بولاية شمال دارفور، في السودان.



وقال جوتيريش، في تصريحات اليوم الخميس، على مدى أكثر من 18 شهرًا، كانت الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور بؤرة معاناة، حيث حوصر مئات الآلاف من المدنيين بسبب حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع.



وكرّر الأمين العام دعوته إلى الوقف الفوري للحصار والأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.



كما حث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على اتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات.