شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بريطانيا تدعوا لمحاسبة مرتكبي الجرائم في السودان أمام محكمة العدل الدولية

محمود نوفل

وجهت وزارة الخارجية البريطانية نداءا هاما لأطراف الصراع في السودان بضرورة حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان : ندعو أطراف الصراع في السودان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين ووقف الجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي.

وتابعت الخارجية البريطانية: ندعم محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان أمام محكمة العدل الدولية.
 

وختمت الخارجية البريطانية بيانها بالقول : نراقب عن كثب نظام ضبط الأسلحة في السودان ونأخذ كل الانتهاكات على محمل الجد.

وفي سياق متصل ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الفاشر، بولاية شمال دارفور، في السودان.


وقال جوتيريش، في تصريحات اليوم الخميس، على مدى أكثر من 18 شهرًا، كانت الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور بؤرة معاناة، حيث حوصر مئات الآلاف من المدنيين بسبب حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع.


وكرّر الأمين العام دعوته إلى الوقف الفوري للحصار والأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.


كما حث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على اتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات. 

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

دعاء للشعب السوداني

دعاء من القلب.. الأزهر يتضرع إلى الله لحفظ السودان وأهله

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم للتدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق أكثر من ألف قافلة دعوية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم بين الشباب

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

