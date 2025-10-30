وزيرة التضامن تكرم الصحفي الكبير محمد عبدالحافظ

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي الكبير بجريدة الأخبار، محمد عبد الحافظ في مبادرة " الأب القدوة” لعام 2025.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية "الأب القدوة" التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية، وذلك لتكريم الآباء الملهمين الذين يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من الشخصيات الملهمة خلال الاحتفالية التي كان وما زال لها تأثير كبير وفعال على المجتمع، حيث كرمت كلا من المهندس حسام القباني عضو مجلس إدارة جمعية الأورمان والرئيس الشرفي لها لما عرف بمجهوده الكبير في العمل الخيري والتنموي، والمهندس نيازي سلام رئيس مجلس إدارة ومؤسس رئيسي لبنك الطعام المصري، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، والفنان الكبير محمد ثروت.

كما تم تكريم أسرة الراحل كمال الشريف الذي أطلق عليه العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي رجل الوزارة الأول خلال فترة عمله، وأحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لما يتسم به من إخلاص وتفان في العمل، كما تم تكريم أسرة الراحل خالد عبد العال سائق شاحنة الوقود الذي أطلق عليه لقب "شهيد الشهامة"، كما تم تكريم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع كنموذج رائد للمسئولية المجتمعية المتكاملة.