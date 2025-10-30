مش معقول نفضل من غير تأمين ولا حماية.. محمد يسري ينعى المصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح

علّق الفنان محمد يسري على حادث وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح أثناء تصوير إعلان في مدينة بورسعيد، بعدما سقطا من أعلى ونش، مؤكدًا أن الواقعة تعكس غياب التأمين والحماية للعاملين في مجال التصوير والإنتاج.

وكتب «يسري» عبر حسابه على «فيسبوك»: «أنا مش عارف الكلام ده هيغير في إيه، بس معتقدش إن في حد في إيده حاجة غير إننا نتكلم، في كل حتة في العالم المهن الحرة ليها علاقة بالميديا زي منسقي الحركات الخطرة والمصورين والممثلين بيبقى في نسبة خطورة، بس عندنا الوضع مختلف تمامًا».

وأضاف يسري: «اللي حصل ده ممكن يحصل لأي حد شغال في المجال، وناس كتير اتعرضوا لإصابات أثناء الشغل ومفيش أي تأمين أو ضمان، في بلاد تانية التعويض يوصل لملايين الدولارات حسب الإصابة، لكن إحنا هنا مفيش غير (ربنا يستر)».

واختتم : «ربنا يرحم كيرلس صلاح وماجد هلال، الاتنين كانوا محترمين جدًا، وربنا يصبر أهلهم، الحادثة دي لازم تكون آخر واحدة».