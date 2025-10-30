وزارة الشباب تواصل تنفيذ مبادرة “رد الجميل” لتكريم أصحاب المعاشات



تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تواصل الوزارة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، تنفيذ مبادرة “رد الجميل” لتكريم أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالوزارة، تقديراً لما قدموه من جهد وإخلاص خلال سنوات خدمتهم.

تأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتأكيد أهمية دور كبار السن ومكانتهم في المجتمع، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة العمل المؤسسي، وساهموا بجهودهم في تطوير الأداء داخل الوزارة عبر العقود الماضية.

وتجسد المبادرة رؤية الدكتور أشرف صبحي الداعمة لكافة فئات الأسرة المصرية، وحرصه الدائم على تكريم من أفنوا سنواتهم في خدمة الوطن، تأكيداً على أن الوفاء قيمة راسخة في نهج الوزارة، وأن من أعطى بإخلاص يستحق كل التقدير والعرفان.

ويعكس تنفيذ مبادرة “رد الجميل” التزام وزارة الشباب والرياضة بتقدير أبنائها ودعمهم في مختلف مراحل حياتهم، وتوفير بيئة عمل إنسانية تقوم على الاحترام والوفاء والعطاء المستمر، بما يعزز روح الانتماء داخل المؤسسة.