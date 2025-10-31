11 محطة تجعلك ترى النبي في حياتك اليومية.. داعية إسلامي يكشف عنها

أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن معنى «كأنك تراه» ليس مجرد شعارٍ يتردد على الألسنة، بل هو حالة إيمانية يعيشها المؤمن في تفاصيل حياته اليومية حين يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاقه.

وأوضح الشيخ الطلحي، خلال لقاء تليفزيوني، أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون بالعين، بل بالقلب والعمل، وأن من يعيش سُنّته في سلوكه ومعاملاته كأنه يراه في كل موقف يمر به.



وأشار إلى أن المسلم يمكنه أن يرى نوره الشريف في 11 موضعًا يمر بها في يومه وليلته؛ ففي الزميل في العمل، والجليس في المجلس، والسمير في الحديث، والصاحب في الحياة، والرفيق في السفر، والصديق الصادق في المودة، والخليل الذي تخللت محبته القلب، والأنيس الذي تطمئن النفس بوجوده، والنجي الذي يُصارحك بصدق، والصفي الذي يخلص لك، والقرين الذي يلازمك في كل أحوالك.

وأضاف الطلحي أن المؤمن حين يتحقق بهذه الصفات ويتعامل بها مع من حوله، يشعر كأنه يعيش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى أثر نوره في كل من يقابله.

واختتم قائلاً إن السبيل الحقيقي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هو في الاقتداء بسُنته، والتحلي بخلقه، ومحبته بصدق، مؤكدًا أن "من أحب النبي حبًا صادقًا، أنار الله قلبه بنور جماله، فرأى أثره في كل جميل حوله".



