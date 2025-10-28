قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم أداء صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق وبيان وقتها الصحيح

صلاة الفجر وفضلها في وقتها
صلاة الفجر وفضلها في وقتها
عبد الرحمن محمد

 أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء صلاة الفجر في الوقت الذي يسبق شروق الشمس بدقائق يعد أداءً حاضرًا وصحيحًا، إذ تقع الصلاة في وقتها المحدد شرعًا، موضحًا أن المسلم متى استيقظ قبل طلوع الشمس فعليه أن يصلي فورًا، وتكون صلاته أداءً، أما إن صلاها بعد طلوع الشمس فتُعد قضاءً، وتسمى حينها صلاة الصبح لا صلاة الفجر.

وحول مسألة ما إذا كانت صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تُعد حاضرًا أم قضاءً، بيَّن أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم، وهو نص صريح يحدد حدود الوقت الشرعي للصلاة.

كما أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد شرعًا، واستشهد بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» في سورة النساء الآية 103، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن مواقيت الصلاة بدقة لا تحتمل اللبس، ومن بينها وقت صلاة الصبح الذي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو السابق.

وفي بيان إضافي حول تحديد وقت صلاة الفجر، نقلت المصادر عن الإمام ابن رشد رحمه الله قوله: «اتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار»، موضحًا أن الإسفار في الفجر هو الوقت الذي يظهر فيه الضوء وينكشف الظلام تدريجيًا، وسُمِّي بذلك لأنه يُسفر أي يكشف عن الأشياء.

وأكدت الفتاوى أن وقت صلاة الفجر يمتد من بداية ظهور الفجر الصادق إلى لحظة طلوع الشمس، مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» رواه البخاري، مما يدل على أن الصلاة قبل الشروق تُعد أداءً حاضرًا وليست قضاءً.

كما بيّنت أن الصلوات تُصنف من حيث الحكم إلى نوعين: أداء وقضاء، فأداء صلاة الفجر حاضرًا يبدأ مع أذان الفجر وينتهي مع طلوع الشمس، وهو الوقت الطبيعي الذي يجب على المسلم المحافظة عليه، حيث يتراوح عادة بين ساعة وساعة ونصف تقريبًا، يختلف ذلك قليلًا حسب الفصول والمواقيت.

أما من فاتته صلاة الفجر واستيقظ بعد شروق الشمس، فإن صلاته تكون قضاءً، وقد أوضح العلماء أن القضاء ليس له وقت محدد، فيجوز قضاؤه في أي وقت من اليوم أو بعد حين، غير أن الأفضل عدم تأخير القضاء حتى لا ينسى المسلم أو يفوته الأجل قبل أدائها، تنفيذًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

ويخلص القول إلى أن صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تُعد صلاة أداء في وقتها، وتقبل بإذن الله، وعلى المسلم أن يبادر بأدائها متى استيقظ قبل طلوع الشمس، محافظةً على الوقت الذي حدده الشرع الشريف لهذه العبادة العظيمة.

صلاة الفجر وقت الشروق حكم الصلاة دار الإفتاء مركز الأزهر الفجر الصادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

ترشيحاتنا

مدير البنك الاهلي بمدينة السادات

حزن في المنوفية لوفاة مدير البنك الأهلي بمدينة السادات في حادث تصادم

صورة أرشيفية

"زوجي لا يتحدث".. سيدة من سوهاج ترفع دعوى طلاق بسبب "الصمت الزوجي"

جانب من الحدث

القوافل الرياضية تنشر البهجة على وجوه الأطفال بأحياء وشوارع الوادي الجديد

بالصور

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد