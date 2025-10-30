جوردان آيب نجم ليفربول السابق يعود للملاعب عبر بوابة الدرجة الثامنة الإنجليزية

أعلن نادي سيتينجبورن الإنجليزي، المنتمي إلى الدرجة الثامنة في دوري إسثميان، عن تعاقده مع الجناح السابق لليفربول، جوردان آيب، في صفقة انتقال حر. آيب (29 عامًا) يأمل في استعادة مستواه بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، حيث تنقّل بين عدة أندية غير محترفة.

بدأ آيب مسيرته في أكاديميات تشارلتون أثليتيك وويكومب واندررز، ثم انضم إلى ليفربول في 2012، وكان يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة. رغم البداية الواعدة، فشل في تثبيت مكانه بالتشكيلة الأساسية وتحوّل بين أندية بورنموث وديربي كاونتي.

مع انتقاله إلى سيتينجبورن، يأمل آيب أن تكون هذه الخطوة بداية جديدة في مسيرته الكروية، مستعيدًا تألقه بعد عقدٍ من ظهوره الأول مع ليفربول.