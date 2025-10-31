خطة شاملة لتأمين التغذية الكهربائية خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس منصور عبد الغني ، أن الدولة بكامل أجهزتها في حالة استعداد تام لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره حدثًا قوميًا وعالميًا فريدًا من نوعه.

وأوضح عبد الغني - في تصريحات خاصة لـ راديو النيل - أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستعدادات لحظة بلحظة على مدار الفترة الماضية، لضمان توفير أقصى درجات الجاهزية الفنية والتقنية خلال فعاليات الافتتاح.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن فعاليات الافتتاح لن تقتصر على يوم واحد فقط، بل ستمتد على مدار عدة أيام، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء أعدت خطة متكاملة لتأمين التغذية الكهربائية للمتحف وكافة المنشآت الواقعة ضمن خط سير الضيوف، لضمان انتظام التيار الكهربائي وعدم حدوث أي انقطاعات خلال الحدث التاريخي.