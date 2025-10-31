جهاز العبور الجديدة: تسليم 2045 قطعة أرض للفائزين بالقرعات بمنتصف نوفمبر



أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للفائزين بالقرعات العلنية، وذلك بمناطق الأمل والقادسية سابقًا بدءاً من يوم ١٦ نوفمبر المقبل، وذلك في خطوة جديدة تعكس حجم التنمية المتسارعة بمدينة العبور الجديدة.





ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نحو الإسراع في تسليم الأراضي للمواطنين واستكمال المرافق والخدمات، بما يحقق الاستقرار السكني ويوسّع من فرص التنمية والاستثمار داخل المدينة.

وأوضح الجهاز أن عملية التسليم، التي تُعد من أوسع مراحل التسليم التي تشهدها المدينة منذ إنشائها، ستتم وفق جدول زمني يبدأ الأحد 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى الاثنين 16 مارس 2026، وتشمل القطع المخصصة للفائزين بالقرعات العلنية السابقة.

وأكد جهاز العبور الجديدة جاهزية فرق العمل لاستقبال المواطنين وتقديم الدعم اللازم خلال فترة التسليم، مع دعوة المالكين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والحضور شخصيًا ومعهم المستندات المطلوبة لتسهيل إجراءات الاستلام وضمان سرعة إنجازها.

تنويه :

يشترط حضور المالك شخصيًا في موعد الاستلام المحدد ومعه المستندات التالية:

• أصل عقد البيع

• أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة

• أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية

• مستندات تسلسل الملكية

• إخطار التخصيص

كما يجب استكمال سداد 25% من قيمة الأرض بالإضافة إلى:



• 1% مصاريف إدارية

• 0.5% لصالح مجلس الأمناء

• تقديم عدد (3) شيكات بنكية آجلة باسم المالك، معتمدة بصحة توقيع من البنك.