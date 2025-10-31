الزمالك يقرر فتح ملف تجديد عقد نبيل عماد "دونجا" بعد السوبر المحلي

استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على فتح ملف تجديد تعاقد لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" عقب عودة الفريق من الإمارات، وذلك بعد انتهاء المشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة القلعة البيضاء قررت بدء مفاوضات التجديد معه، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا، والتي أثبت من خلالها أحقيته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وكان الزمالك قد منح اللاعب مهلة منذ بداية الموسم وحتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتقييم أدائه الفني ومدى قدرته على الحفاظ على مستواه، قبل أن يُحسم الموقف رسميًا بالاتجاه نحو تمديد التعاقد.

وتهدف إدارة الزمالك من هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق، وغلق ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبًا، لتجنب تكرار أزمات الرحيل المجاني التي عانى منها النادي في السنوات الماضية.