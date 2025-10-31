مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير رسالة سياسية وثقافية وسياحية للعالم

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن ما تشهده مصر حاليًا من مشروعات قومية كبرى يأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة وما يصاحبها من تطورات تعكس وجود رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية.

مهد علم المصريات والحضارة

وأشار “شاكر” خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن مصر تتميز عن سائر دول العالم بآثارها وتاريخها العريق، فضلًا عن كونها مهد علم المصريات والحضارة الفرعونية، وهو ما يجعل إقامة المتحف المصري الكبير بهذا الحجم وفي هذا التوقيت رسالة مهمة إلى العالم رسالة سياسية وثقافية وسياحية في آنٍ واحد.

منظومة ثقافية متكاملة

وأضاف كبير الأثريين أن مصر من خلال المتحف المصري الكبير تقول للعالم: "تعالوا، استمتعوا، وتفرجوا على آثارنا العظيمة"، موضحًا أن المتحف لا يقتصر على كونه صرحًا أثريًا فحسب، بل يمثل منظومة ثقافية متكاملة.

وأوضح شاكر أن المتحف يضم حدائق مخصصة للأطفال، ومكتبة علمية متطورة، ومركزًا ثقافيًا، إلى جانب دار أوبرا وصالة للسينما، كما تم إنشاء ممشى سياحي رائع يربط المتحف بمنطقة الأهرامات، ليشكل تجربة فريدة للزائر تجمع بين التاريخ والحضارة والترفيه.

وجه مصر الحضاري الجديد

واختتم شاكر تصريحاته مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة ثقافية عالمية، تعكس وجه مصر الحضاري الجديد وتؤكد مكانتها كعاصمة للثقافة والتاريخ في العالم.