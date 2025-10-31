قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير رسالة سياسية وثقافية وسياحية للعالم

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن ما تشهده مصر حاليًا من مشروعات قومية كبرى يأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة وما يصاحبها من تطورات تعكس وجود رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية.

مهد علم المصريات والحضارة

وأشار “شاكر” خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن مصر تتميز عن سائر دول العالم بآثارها وتاريخها العريق، فضلًا عن كونها مهد علم المصريات والحضارة الفرعونية، وهو ما يجعل إقامة المتحف المصري الكبير بهذا الحجم وفي هذا التوقيت رسالة مهمة إلى العالم رسالة سياسية وثقافية وسياحية في آنٍ واحد.

منظومة ثقافية متكاملة

وأضاف كبير الأثريين أن مصر من خلال المتحف المصري الكبير تقول للعالم: "تعالوا، استمتعوا، وتفرجوا على آثارنا العظيمة"، موضحًا أن المتحف لا يقتصر على كونه صرحًا أثريًا فحسب، بل يمثل منظومة ثقافية متكاملة.

وأوضح شاكر أن المتحف يضم حدائق مخصصة للأطفال، ومكتبة علمية متطورة، ومركزًا ثقافيًا، إلى جانب دار أوبرا وصالة للسينما، كما تم إنشاء ممشى سياحي رائع يربط المتحف بمنطقة الأهرامات، ليشكل تجربة فريدة للزائر تجمع بين التاريخ والحضارة والترفيه.

وجه مصر الحضاري الجديد 

واختتم شاكر تصريحاته مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة ثقافية عالمية، تعكس وجه مصر الحضاري الجديد وتؤكد مكانتها كعاصمة للثقافة والتاريخ في العالم.

السيسي الجمهورية الجديدة العاصمة الإدارية علم المصريات الحضارة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

ترشيحاتنا

رئيس الجالية الأذربيجانية ونجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

الجالية الأذربيجانية بالقاهرة تنعي نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ترامب

ترامب: أمريكا ستجري تجارب نووية إذا قامت دول أخرى بذلك

الفيضانات تغرق نيويورك

الفيضانات تغرق نيويورك وتغمر محطات المترو | شاهد

بالصور

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد