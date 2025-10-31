مجلة ديزين المعمارية العالمية: تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الحجم فرصة لا تتكرر كثيرا

كشفت مجلة «ديزين» المعمارية العالمية أن مشروع المتحف المصري الكبير في الجيزة، وصل أخيرا إلى مرحلة الاكتمال بعد أكثر من ثلاثة عقود من التخطيط والعمل، ليصبح أكبر متحف في العالم مكرّس لحضارة واحدة.

يقع المتحف على مساحة تتجاوز 81 ألف متر مربع بالقرب من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية فرعونية، من بينها مقتنيات تُعرض لأول مرة أمام الجمهور، في مقدمتها كنوز الملك توت عنخ آمون التي تضم أكثر من 5000 قطعة فريدة.

وقالت رويسين هينيجان، المؤسس المشارك لشركة هينيجان بينج للهندسة المعمارية:"تصميم متحف بهذا الحجم، وعلى مقربة من معلم رمزي كالأهرامات، يمثل فرصة لا تتكرر في العمر، ويعزز التصميم الارتباط العميق بين المكان والتاريخ، وأن يتيح تجربة تستحضر رهبة الحضارة المصرية بروح تجمع بين الحداثة والخلود."



ويُوصف المتحف بأنه "أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة"، وقد بدأ العمل عليه منذ عام 1992 حين خصص الرئيس الراحل حسني مبارك موقع المشروع على بُعد نحو كيلومترين من الأهرامات. وبعد فوز Heneghan Peng بالمسابقة الدولية لتصميمه عام 2003، بدأ البناء رسميًا في عام 2012 بمشاركة شركات هندسية عالمية مثل Arup وBuro Happold.

وعلى الرغم من سلسلة من التأجيلات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية وجائحة كوفيد-19، فقد افتُتح المتحف جزئيًا عام 2024، ومن المقرر افتتاحه الكامل الأول من نوفمبر 2025، في حدث يُنتظر أن يكون من أبرز الفعاليات الثقافية على مستوى العالم.

ويتماشى تصميم المتحف مع محاور الأهرامات الثلاثة، وتغطي واجهته ألواح مثلثة من المرمر الشفاف والحجر الجيري والزجاج، ما يمنحه طابعا ضوئيا مهيبا عند الغروب. أما قلب المبنى فيتألف من درج ضخم من ستة طوابق يربط بين صالات العرض، تتصدرها قاعة الملك توت عنخ آمون في الأعلى.

ويضم المتحف أيضا مركز مؤتمرات، وقاعة محاضرات، ومتحفًا للأطفال، ومنشأة ضخمة لحفظ الآثار تضم 17 مختبرًا تُعد من بين الأكبر في العالم، إلى جانب حدائق ومناظر طبيعية صممها المكتب الهولندي West 8.

وأكدت المجلة أن هذا الصرح لا يُعد إنجازا معماريا فحسب، بل يمثل جسرًا بين ماضي مصر المجيد ومستقبلها الثقافي، إذ يُعيد تعريف علاقة العالم بالحضارة المصرية، ويقدم تجربة تجمع بين الدهشة المعمارية والعمق التاريخي في آنٍ واحد.