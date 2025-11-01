قالوا عن افتتاح المتحف الكبير .. القاهرة : تجميل و رفع كفاءة الطرق.. الجيزة : الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها.. شاشات كبري لنقل الفعاليات بالمحافظات

ساعات قليلة تفصلنا عن كشف الستار عن أكبر مشروع ثقافى فى العالم أجمع تقدمه مصر كهدية للإنسانية ليضاف إلى سلسلة الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير .

القاهرة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق اقامتهم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية.

وأكد محافظ القاهرة على أن كافة أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على خروج هذا الحدث غير المسبوق بالشكل الذى يليق بعظمة الحضارة المصرية.

الجيزة



قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه يتم متابعة الحالة العامة لما يقرب من 200 كيلومتر من الطرق والمحاور المرورية سواء المؤدية إلى المتحف المصري الكبير أو المرتبطة بمسارات فنادق الإقامة لضمان أعلى مستوى من الجاهزية والانضباط، مع إزالة أي ملاحظات على الفور لضمان انسيابية الحركة وظهور المحافظة بالصورة اللائقة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة مشددًا على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة كواجهة حضارية مشرفة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

أسيوط



أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحديد مواقع شاشات العرض التي تم تجهيزها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في حدث عالمي يجسد فخر المصريين بحضارتهم العريقة ومكانة مصر الثقافية على مستوى العالم.

وأوضح محافظ أسيوط أن شاشات العرض تم توزيعها بعناية لتغطي أكبر عدد من المناطق الحيوية والميادين العامة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها من جميع المراكز والقرى، مشيرًا إلى أن البث سيتضمن فقرات الحفل الرسمية ومواد تعريفية وترويجية عن المتحف ومقتنياته النادرة، وسط أجواء احتفالية تعبر عن اعتزاز المصريين بتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين.

وأشار المحافظ إلى أن مواقع الشاشات تشمل ميدان الحرب والسلام وأمام ديوان عام المحافظة والمنفذ بحي شرق، وميداني المجذوب والمحطة بحي غرب، بالإضافة إلى ميدان الساعة بالقوصية، وميدان أبو جبل بديروط، وميدان القلعة بمنفلوط، إلى جانب عدد من المواقع بمركز أسيوط مثل مركز شباب نجع سبع، وقرى إسكندرية التحرير والمطيعة ودرنكة.

الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من تجهيز شاشات العرض لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفي الميادين العامة.

وأكد أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من متابعة الحدث العالمي التاريخي على أرض مصر يوم السبت المقبل.

وأضاف المحافظ أن هذا الحدث التاريخي الأعظم في تاريخ الدولة المصرية والذي يأتي نتيجة جهود القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الدقهلية ستكون على موعد مع ليلة وطنية تفيض بالفخر والانتماء، تجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم الخالدة وتاريخهم الممتد عبر العصور.