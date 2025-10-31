قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أجواء صوفية .. المنشد مهدي التهامي يبدع في ختام مولد الدسوقي | صور

مهدي ياسين
مهدي ياسين
محمود زيدان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، ليلة صوفية استثنائية أحياها المنشد الديني المبدع مهدي ياسين التهامي، وذلك اختتاماً لفعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي

وقد أبدع التهامي في إلقاء قصائد المدح والابتهالات، التي تفاعل معها الآلاف من مريدي سيدي إبراهيم الدسوقي وزوار المولد الذين توافدوا من مختلف محافظات الجمهورية.

أجواء روحانية وصوفية 

تميزت ليلة الختام بحضور جماهيري غفير وأجواء روحانية خالصة، وصدحت أصوات الإنشاد الديني التي تغنت بحب آل البيت والأولياء الصالحين.

وفي سياق متصل، تكثف مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، جهودًا مضنية لتأمين الاحتفالات على أكمل وجه.

ويتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، الاحتفالات بختام فعاليات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، مؤكداً تقديم كافة الخدمات لزوار المدينة من جميع أنحاء الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ مهدي ياسين التهامي أخبار كفر الشيخ دسوق محافظ كفر الشيخ

