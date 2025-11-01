كوريا الشمالية : نزع السلاح النووي أضغاث أحلام مستحيل تحقيقه

وصفت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين اليوم السبت، بأنه "أضغاث أحلام ".

ومن جانبه؛ قال نائب وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باك ميونغ هو: "تحاول كوريا الجنوبية في كل فرصة تتاح لها إثارة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية؛ فقد أكد المسؤول الكوري الشمالي على أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.

وختم قائلا : "حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".