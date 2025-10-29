قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
صاروخ مجنح استراتيجي.. كوريا الشمالية تشعل البحر من جديد| تقرير

أعلنت كوريا الشمالية عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح استراتيجي (بحر–أرض) فوق البحر الأصفر، في خطوة رافقتها تصريحات رسمية وصور إعلامية حكومية وصفت الاختبار بأنه «نجاح كبير» عزز قدرة بيونغ يانغ على وضع قواتها النووية على «أساس عملي». 

وتأتي التجربة أيامًا قبل زيارة رفيعة المستوى لمنطقة شرق آسيا، ما يمنحها بعدًا دبلوماسيًا واعتمادًا على رسائل الردع الموجهة إلى واشنطن وسيول وطوكيو.

لماذا هو مهم؟

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الصاروخ المجنح قطع مسارًا طويلًا استمر لساعات قبل إصابة هدفه، فيما أفادت تقارير استخباراتية وتحليلات دولية بأن بيونغ يانغ قد أحرزت تقدماً ملموساً في نظم الصواريخ فرط الصوتية والصواريخ المجنحة قصيرة وطويلة المدى خلال الأشهر الماضية. مثل هذه الأنظمة تصعب مهمة الدفاعات الجوية التقليدية بسبب ارتفاع قدرتها على المناورة وصعوبتها في الكشف والاعتراض.

الرسائل السياسية: لماذا الآن؟

وجاء قبل لقاءات وقمم إقليمية وزيارات لقادة غربيين للمنطقة، ما يشير إلى أن بيونغ يانغ أرادت رفع مستوى التأثير التفاوضي وفرض حضورها على طاولة المحادثات دون الدخول في مواجهة مباشرة.

تبعات على الردع الإقليمي

وتجبر الاختبارات المتقدمة هذه الدول على إعادة تسريع تطوير دفاعاتها الصاروخية المتقدمة (THAAD، Aegis، نظم اعتراض متعددة الطبقات) وزيادة التنسيق الاستخباراتي والمناورات المشتركة. كما تزيد الضغوط على واشنطن لتقديم ضمانات ردع معقولة لحلفائها في شبه الجزيرة.

وكل قدرة جديدة تكتسبها بيونغ يانغ تقلص التفوق التكنولوجي الدفاعي للخصوم وتزيد من احتمالات احتدام سباق تسلح إقليمي محدود في المجال الصاروخي والفضائي. 

تقارير بحثية تشير إلى أن بيونغ يانغ تعمل بالفعل على صواريخ باليستية صلبة ومحركات متقدمة قد تؤهلها لخيارات إطلاق أسرع وأكثر موثوقية.

ويمثل إطلاق الصاروخ المجنح الاستراتيجي الأخير تقدماً تكتيكياً ورمزياً معاً: تكتيكياً لقدرته المحتملة على خرق نظم الاعتراض، ورمزياً لرسائله السياسية المصممة لرفع كلفة أي ضغوط خارجية على النظام.

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

