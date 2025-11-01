اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن ما يقرب من 50 % من أكثر 30 مطارا ازدحاما في الولايات المتحدة يواجه نقصا في مراقبي الحركة الجوية، وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد مع دخول إغلاق الحكومة الفيدرالية يومه الحادي والثلاثين.

قالت الهيئة إن غياب مراقبي الحركة الجوية يوم الجمعة هو الأوسع منذ بدء الإغلاق، حيث كانت نيويورك إحدى المناطق الأكثر تضررا، حيث غاب 80 في المائة من مراقبي الحركة الجوية.

وأبلغت ما لا يقل عن 35 منشأة تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك العديد من أكبر المطارات الأمريكية، عن مشاكل في التوظيف. وشملت المطارات المتضررة منشآت في نيويورك، وأوستن، ونيوارك، وفينيكس، وواشنطن، وناشفيل، ودالاس، ودنفر. وفي بعض المطارات، بلغ متوسط التأخير ساعة أو أكثر.

أجبر الإغلاق 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف ضابط في إدارة أمن النقل على العمل بدون أجر.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في وقت متأخر من يوم الجمعة: "بعد 31 يومًا بدون أجر، يعاني مراقبو الحركة الجوية من ضغوط وإرهاق شديدين".

وأضافت أن "الإغلاق يجب أن ينتهي حتى يتمكن هؤلاء المراقبون من الحصول على الأجور التي يستحقونها وحتى يتمكن المسافرون من تجنب المزيد من الاضطرابات والتأخير".

كان التأثير على النظام أسوأ بكثير لو كان يوم جمعة عاديًا. ومع ذلك، أفاد مسؤولون في شركة الطيران أن حركة المرور في مساء عيد الهالوين كانت أقل بنسبة 20% من المعتاد، مما ساهم في التخفيف من آثار نقص الموظفين.

تم تأجيل أكثر من 5600 رحلة جوية يوم الجمعة وتم إلغاء 500 رحلة أخرى، وفقًا لموقع FlightAware، وهو موقع لتتبع الرحلات الجوية.

في مطار لاجوارديا في نيويورك، تأخرت 50% من الرحلات وتم إلغاء 12% منها، مع متوسط تأخير بلغ 140 دقيقة، في حين تأخر ربع الرحلات في مطار ريجان في واشنطن العاصمة.