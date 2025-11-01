مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

يتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأسمى آيات الفخر والتهنئة للشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يمثل أيقونة جديدة تُضاف إلى كنوز مصر الخالدة، وفي هذه اللحظة التاريخية التي تتجسد فيها عظمة الإرادة المصرية، برعاية ورؤية قيادة سياسية طموحة حوّلت الحلم إلى حقيقة.

إن افتتاح هذا الصرح العملاق هو تتويج لحلم أجيال، ورسالة للعالم أجمع بأن مصر، بتاريخها العريق، تواصل إبهار البشرية بإبداعها وقدرتها على صون تراثها وتقديمه في أبهى صورة. إنه نافذة يطل منها المستقبل على عظمة الماضي، ومنارة تشع بنور الفن والحضارة.

وبهذه المناسبة الاستثنائية، التي تكتمل فيها مسيرة جهد وعمل دؤوب، يحرص المهرجان على أن يوجه تقديرًا خاصًا للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي وضع بحسه الفني ورؤيته الثاقبة حجر الأساس لهذا الحلم العظيم، لتبدأ على يديه رحلة طويلة تُوجت اليوم بهذا الإنجاز الذي هو فخر لكل مصري.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، سابقا، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.