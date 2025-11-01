قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات "عنخ أمون": العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أحمد إبراهيم

يتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأسمى آيات الفخر والتهنئة للشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يمثل أيقونة جديدة تُضاف إلى كنوز مصر الخالدة، وفي هذه اللحظة التاريخية التي تتجسد فيها عظمة الإرادة المصرية، برعاية ورؤية قيادة سياسية طموحة حوّلت الحلم إلى حقيقة. 

إن افتتاح هذا الصرح العملاق هو تتويج لحلم أجيال، ورسالة للعالم أجمع بأن مصر، بتاريخها العريق، تواصل إبهار البشرية بإبداعها وقدرتها على صون تراثها وتقديمه في أبهى صورة. إنه نافذة يطل منها المستقبل على عظمة الماضي، ومنارة تشع بنور الفن والحضارة.

وبهذه المناسبة الاستثنائية، التي تكتمل فيها مسيرة جهد وعمل دؤوب، يحرص المهرجان على أن يوجه تقديرًا خاصًا للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي وضع بحسه الفني ورؤيته الثاقبة حجر الأساس لهذا الحلم العظيم، لتبدأ على يديه رحلة طويلة تُوجت اليوم بهذا الإنجاز الذي هو فخر لكل مصري.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، سابقا، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند. 

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

المتحف المصرى الكبير مهرجان القاهرة أفلام مهرجان القاهرة افتتاح المتحف المصري الكبير

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

