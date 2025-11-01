صبري فواز يوجه رسالة لمنتقدي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

علق الفنان صبري فواز، على منتقدي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب صبري فواز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “من أهم فوايد افتتاح المتحف المصري الكبير، إنها لحظة فرز.. يعني دا موضوع مافيهوش وجهات نظر وحسب استراتيجية زي الحرب في فلـ.ـسطين أو السودان مثلا.. دا موضوع متفق عليه انه حاجة كويسة”.

وأضاف: “لما تقابل حد من اللي بيهاجموا المتحف أو الافتتاح، سواء بقى قالك فتن.. أو قال لك تحشر معاهم.. أو قالك لك الحضارة تبدأ من أول امبارح العصر.. تعرف انه آخر، والآخر ده مش حاجة وحشة.. هو بس آخر.. يعني مش مننا، وإن ادعى، واللي زي دول علم عليهم وحطهم على جنب”.

وتابع: “إحنا مصريين.. وهم حاجة تانية، حاجة بقى حلوة أو وحشة مالناش دعوة.. دي ناس غريبة.. والغريب أعمى ولو كان بصير”.