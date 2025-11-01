قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"
300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين
"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟
مصطفى الفقي: المتحف المصري الكبير سيكون ملتقى للعالم
وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي
رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟
لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك
منة القيعي تشارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير | خاص
صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن
سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد جديد بين واشنطن وبكين.. وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تحركات الصين البحرية ونظيره يرد

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
القسم الخارجي

في تصريح لافت خلال لقائه مع نظيره الصيني دونج جون في العاصمة الماليزية كوالالمبور، شدّد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسيث على أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب” تحركات الصين في المياه المتنازع عليها، في إشارة واضحة إلى ما وصفه بـ «المطالب الإقليمية» التي تعلنها بكين، والتي قال إنها «تتناقض مع التزامها بحل النزاعات سلمياً»، وفقا لـ رويترز.

وقال هيجيسيث، في بيان نقلته وسائل الإعلام، إن بلاده لا تسعى إلى الصراع، لكنها «ستدافع بحزم عن مصالحها» في المنطقة، مضيفاً بأنّ الولايات المتحدة تحتفظ بالقدرات اللازمة لضمان التوازن في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. 

وأضاف أن نشاطات الصين البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي ومحيط تايوان تثير قلق واشنطن وحلفائها، مشيراً إلى أن الصين «تُصِرّ» على توسيع نفوذها البحري بطرق تتجاوز ما يعتبره القانون الدولي مبرراً، وفقا لموقع الكونجرس

ومن جهتها، ردّت بكين على تصريحات وزير الدفاع الأميركية باعتبارها “تنمّ عن عقلية الحرب الباردة” وأنّ الولايات المتحدة «تستخدم ملاحظات استفزازية لتصعيد التوترات في المنطقة». وزارة الخارجية الصينية وصفت الموقف الأميركي بأنه «تدخل في شؤون آسيا-المحيط الهادئ» ودعت واشنطن إلى «وقف إذكاء الصراع» بدلاً من الحوار والتعاون، حسب مجلة تايم الأمريكية

ويتراوح النزاع حول بحر الصين الجنوبي بين الصين والدول المجاورة مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا على شرعية السيادة البحرية وجزُر تحيط بها موارد بحرية وحقول غاز وغير ذلك. 

وترى واشنطن أن مطالب الصين الموسّعة «من دون أي أساس قانوني أو جغرافي» تشكّل تهديداً للنظام البحري القائم على القواعد الدولية، وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 

وفي هذا الإطار، تؤكّد واشنطن أنّ حرية الملاحة وحقّ الطيران فوق المياه والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول هي من المبادئ التي لا تتنازل عنها، وترى أن الممارسات الصينية (بما في ذلك عمليات الردع البحري وإقامة منشآت على جزر متنازع عليها) تسعى إلى تغيّر «الحقائق على الأرض» لصالح بكين. 

وتُعدّ كلمات وزير الدفاع الأمريكي تحذيراً مباشراً من أن الولايات المتحدة، ومع حلفائها في المنطقة، مستعدة للتحرّك الدبلوماسي والعسكري إذا ما اعتُبرت تصرفات الصين انتهاكاً جوهرياً للقانون الدولي أو تهديداً صريحاً لأمن الدول المجاورة. 

كما أنها تعكس رغبة واشنطن في تكثيف التنسيق مع دول الآسيان، والفلبين وأستراليا مثلاً، لضمان ردع محتمل وتحجيم النفوذ الصيني المتصاعد. 

ومن جهتها، تبدو بكين متمسّكة بموقفها القائل إن مطالبها الإقليمية «شرعية»، معتبرة أن التصعيد الإعلامي الأميركي يُعيق فرص الحوار ويضعف الاستقرار الإقليمي.

جاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في وقت حساس يشهد تصاعداً في المناورات العسكرية، واهتماماً عالمياً بحرياً في مضائق بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. 

دونج جون كوالالمبور بيت هيجيسيث وزير الدفاع الأمريكي الولايات المتحدة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025

ترشيحاتنا

إحدى واجهات المتحف المصري الكبير

نقيب السياحيين: المتحف الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم

عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

العاملين بالبترول: المتحف الكبير تجسيدٌ لعظمة الحضارة المصرية القديمة

المتحف المصرى الكبير

نقابة النقل والمواصلات: المتحف المصري الكبير شاهد على عبقرية المصريين

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد