أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله العطية، أرملة حاكم قطر الأسبق الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني.

وأوضح الديوان الأميري أن صلاة الجنازة على الفقيدة ستقام اليوم بعد صلاة المغرب في جامع ناصر بن عبد الله العطية.

ويعد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، رحمه الله، رابع حكام دولة قطر، وقد شهدت البلاد في عهده انطلاقتها الفعلية في عصر النفط بتصدير أول شحنة منه، ما مثّل بداية مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وُلد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حوالي عام 1896، وتولى الحكم في 20 أغسطس 1949 بعد تنازل والده الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني عن الحكم له، وظل في منصبه حتى وفاته في 31 أغسطس 1974 في بيروت، حيث وُوري الثرى في منطقة الريان بقطر.