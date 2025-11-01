البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير

تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدولة المصرية قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري والثقافي الفريد الذي يُجسّد عظمة التاريخ المصري، وعبقرية الإنسان المصري عبر العصور.

وتُثمن الكنيسة الكاثوليكية الجهود العظيمة التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع العملاق، الذي يُعد من أكبر المتاحف في العالم، ويُبرز الوجه الحضاري المشرق لمصر أمام العالم، مؤكّدًة أن مثل هذه الإنجازات تُعبر عن رؤية الدولة المصرية الواعية في الحفاظ على تراثها، وتعزيز مكانتها كمنارة للثقافة، والتاريخ، والإنسانية.

وتُشيد الكنيسة أيضًا بجميع الجهود الوطنية الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف المجالات، من أجل بناء الإنسان المصري، والنهوض بالوطن في مسيرة تنمية شاملة يشهد بها الجميع.

وترفع الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلواتها إلى الله القدير، كي يبارك مصرنا الغالية، ويحفظها في أمنٍ وسلامٍ وازدهارٍ دائم، لتبقى دائمًا وطن الحضارة والإيمان والمحبة".