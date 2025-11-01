قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير
أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات
عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد
لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922
أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدولة المصرية قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري والثقافي الفريد الذي يُجسّد عظمة التاريخ المصري، وعبقرية الإنسان المصري عبر العصور.

وتُثمن الكنيسة الكاثوليكية الجهود العظيمة التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع العملاق، الذي يُعد من أكبر المتاحف في العالم، ويُبرز الوجه الحضاري المشرق لمصر أمام العالم، مؤكّدًة أن مثل هذه الإنجازات تُعبر عن رؤية الدولة المصرية الواعية في الحفاظ على تراثها، وتعزيز مكانتها كمنارة للثقافة، والتاريخ، والإنسانية.

وتُشيد الكنيسة أيضًا بجميع الجهود الوطنية الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف المجالات، من أجل بناء الإنسان المصري، والنهوض بالوطن في مسيرة تنمية شاملة يشهد بها الجميع.

وترفع الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلواتها إلى الله القدير، كي يبارك مصرنا الغالية، ويحفظها في أمنٍ وسلامٍ وازدهارٍ دائم، لتبقى دائمًا وطن الحضارة والإيمان والمحبة".

محافظ الشرقية
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
لكزس
توبوتا
