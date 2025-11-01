الإسماعيلي يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

تقدم النادي الإسماعيلي بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري العالمي الذي يجسد عظمة وتاريخ مصر العريق، ويمثل إضافة فريدة للتراث الإنساني.

وأكد النادي الإسماعيلي أن هذا الافتتاح يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس بالهوية الوطنية وبناء الجمهورية الجديدة التي تعتز بماضيها وتؤمن بمستقبلها.

وثمن هذا الحدث الذي سيجعل من مصر قبلة للسياحة الثقافية العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال القادمة للاعتزاز بتاريخ أجدادهم العظام.