في مشهد بهيج.. التواشيح والترانيم تلتقي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير| فيديو

تضمنت إحدى فقرات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، تجميعة بين صوت الكنيسة والتواشيح الدينية، في مشهد بديع يجمع بين نسيج الوطن.

وألقى التواشيح الدينية الشيخ إيهاب يونس، وبجواره أحد شباب الكنيسة يردد الترانيم الكنسية المعروفة.

وأبدع المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل في الغناء لنهر النيل باللغة النوبية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن “النيل هو الحياة”.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، منذ قليل، الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.