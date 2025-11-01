قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير: حفل أسطوري

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن بالغ فخره واعتزازه بما شهدته مصر من حدث عالمي استثنائي تمثل في الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير، ذلك الحدث الذي خطف أنظار العالم وقدم صورة ناصعة عن عظمة الدولة المصرية الحديثة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بما يليق بتاريخها وريادتها الحضارية.


وأكد الحزب - في بيان اليوم - أن حفل الافتتاح الأسطوري جاء بمثابة لوحة وطنية وإنسانية متكاملة امتزج فيها الحاضر بالماضي، والتاريخ بالمستقبل، لتعلن مصر من جديد أنها مهد الحضارة الإنسانية وصاحبة الريادة التي لا تغيب، مشيرًا إلى أن العروض الفنية المبهرة والتنظيم الراقي عكسا روح الجمهورية الجديدة التي يقودها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع الإتقان والإنجاز في صدارة أولوياتها.


وأشاد الحزب بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها الحفل، والتي تجلت في حضور عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس الاحترام الدولي الكبير لمكانة مصر، ودورها المحوري في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.


كما ثمَّن الحزب المشهد المهيب لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيوف مصر الكبار، والذي اتسم بالحفاوة والوقار والرمزية العميقة التي تليق بمقام مصر ومكانة رئيسها، مؤكدًا أن ذلك المشهد جسّد الدبلوماسية المصرية الرفيعة ورسّخ صورة الدولة القادرة على الجمع بين الأصالة والحداثة.


وأكد الحزب أن كلمة السيد الرئيس خلال الافتتاح كانت من أبرز لحظات الحفل، إذ عبرت عن رؤية وطنية شاملة تجمع بين الإيمان بعمق التاريخ والمسؤولية تجاه المستقبل، مشيدًا بما تضمنته من رسائل فخر واعتزاز بالهوية المصرية، وتأكيد على أن مصر لا تكتفي بحفظ تراثها، بل تجدد وتقدمه للعالم في صورة عصرية تليق بمكانتها وريادتها.


وأثنى الحزب على ما ورد في كلمة السيد الرئيس من تقدير لدعم دولة اليابان في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس الختامية "تحيا مصر وتحيا الإنسانية" جسدت روح المناسبة، وأعلت من قيمة التعاون والسلام الإنساني.


واعتبر الحزب أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما تبعه من احتفاء عالمي هو دليل جديد على نجاح الدولة المصرية في إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية والثقافية بوعي واحتراف، مؤكدًا أن مصر التي تحمي السلام وتواجه الإرهاب وتدعم استقرار المنطقة، هي نفسها التي تصنع الجمال وتخلد الحضارة.


وفي ختام بيانه، شدد حزب الجبهة الوطنية على أن ما جرى في حفل الافتتاح لم يكن مجرد احتفال بصرح أثري، بل احتفال بميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني، ورسالة للعالم بأن مصر – تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي – تمضي بثبات نحو مستقبل يليق بعراقتها وتاريخها المجيد، وتواصل كتابة صفحات جديدة من الإنجاز والعزة والكرامة الوطنية.

افتتاح المتحف المصري الكبير حفل أسطوري الحضارة المصرية حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

خبير دولي: مصر وثقت الاستدامة البيئية في حضارتها منذ آلاف السنين

بنك

بنك saib ينفي المتداول عن توقيع غرامة مالية عليه

افضل نجيب

أفضل نجيب: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام إلى العالم أجمع

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد