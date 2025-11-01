الجبهة الوطنية يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير: حفل أسطوري

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن بالغ فخره واعتزازه بما شهدته مصر من حدث عالمي استثنائي تمثل في الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير، ذلك الحدث الذي خطف أنظار العالم وقدم صورة ناصعة عن عظمة الدولة المصرية الحديثة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بما يليق بتاريخها وريادتها الحضارية.



وأكد الحزب - في بيان اليوم - أن حفل الافتتاح الأسطوري جاء بمثابة لوحة وطنية وإنسانية متكاملة امتزج فيها الحاضر بالماضي، والتاريخ بالمستقبل، لتعلن مصر من جديد أنها مهد الحضارة الإنسانية وصاحبة الريادة التي لا تغيب، مشيرًا إلى أن العروض الفنية المبهرة والتنظيم الراقي عكسا روح الجمهورية الجديدة التي يقودها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع الإتقان والإنجاز في صدارة أولوياتها.



وأشاد الحزب بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها الحفل، والتي تجلت في حضور عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس الاحترام الدولي الكبير لمكانة مصر، ودورها المحوري في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.



كما ثمَّن الحزب المشهد المهيب لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيوف مصر الكبار، والذي اتسم بالحفاوة والوقار والرمزية العميقة التي تليق بمقام مصر ومكانة رئيسها، مؤكدًا أن ذلك المشهد جسّد الدبلوماسية المصرية الرفيعة ورسّخ صورة الدولة القادرة على الجمع بين الأصالة والحداثة.



وأكد الحزب أن كلمة السيد الرئيس خلال الافتتاح كانت من أبرز لحظات الحفل، إذ عبرت عن رؤية وطنية شاملة تجمع بين الإيمان بعمق التاريخ والمسؤولية تجاه المستقبل، مشيدًا بما تضمنته من رسائل فخر واعتزاز بالهوية المصرية، وتأكيد على أن مصر لا تكتفي بحفظ تراثها، بل تجدد وتقدمه للعالم في صورة عصرية تليق بمكانتها وريادتها.



وأثنى الحزب على ما ورد في كلمة السيد الرئيس من تقدير لدعم دولة اليابان في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس الختامية "تحيا مصر وتحيا الإنسانية" جسدت روح المناسبة، وأعلت من قيمة التعاون والسلام الإنساني.



واعتبر الحزب أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما تبعه من احتفاء عالمي هو دليل جديد على نجاح الدولة المصرية في إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية والثقافية بوعي واحتراف، مؤكدًا أن مصر التي تحمي السلام وتواجه الإرهاب وتدعم استقرار المنطقة، هي نفسها التي تصنع الجمال وتخلد الحضارة.



وفي ختام بيانه، شدد حزب الجبهة الوطنية على أن ما جرى في حفل الافتتاح لم يكن مجرد احتفال بصرح أثري، بل احتفال بميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني، ورسالة للعالم بأن مصر – تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي – تمضي بثبات نحو مستقبل يليق بعراقتها وتاريخها المجيد، وتواصل كتابة صفحات جديدة من الإنجاز والعزة والكرامة الوطنية.