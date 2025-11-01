كيف استخدم المصريون الذكاء الاصطناعي في افتتاح المتحف الكبير؟

قال الدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، بجامعة المنوفية، إن الجيميناي ونانو بانانا، من أدوات الذكاء الاصطناعي وتم استخدامهما بالفعل من المصريين في التعبير عن فرحتهم بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف عبد الرؤوف، في مداخلة على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إنشاء صور بالزي الفرعوني وانتشرت هذه الصور على مواقع التواصل الإجتماعي، والمصريين تفننوا في الخروج بالصورة كما يحلو لهم بكتابة تعليمات محددة لتطبيق الذكاء الاصطناعي من أجل توليد الصورة كما يرغبون فيها بالفعل.

وأشار إلى أن المتحف المصري، أحب أن أسميه المتحف الحي، فتقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة فيه مبهرة، نقلته من متحف لآثار تماثيل لموتى، إلى أن يكون متحف حي.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن الزائرين من معرفة تفاصيل الأثر الذي يكون بجواره داخل المتحف.