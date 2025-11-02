قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
متى لا تُقبل صلاة الفجر؟ .. وما حكم تأخيرها وسنتها إلى الشروق
التنمية المحلية: اليوم انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة بمشاركة 450 متدربًا
اشربها قبل النوم.. 10 مشروبات ليلية مذهلة لإنقاص الوزن وحرق الدهون
إنجاز مشرف رغم الهزيمة.. وزير الرياضة يشيد بمنتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمركز الثاني عالميًا
أرواح أجدادنا لسه حوالينا.. منى زكي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إني مصرية
رغم وقف إطلاق النار.. استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في لبنان
مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا
ريال سوسيداد يحقق فوزاً مثيراً على أتلتيك بيلباو 3 - 2 في الدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: موسيقى حفل المتحف المصري استغرقت 6 أشهر .. فيديو
فن وثقافة

نجوم الفن يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير في نيويورك |صور

نجوم الفن
نجوم الفن
أوركيد سامي

شهد افتتاح المتحف المصري الكبير غياب عدد من أبرز نجوم الفن المصري، الذين تواجدوا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لحضور احتفالية تكريم الفنان هاني رمزي تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة والمتميزة.

وضم الوفد الفني المتواجد في نيويورك كلًا من رانيا فريد شوقي، ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، أحمد بدير، وأحمد عبد العزيز، إلى جانب الفنان المكرم هاني رمزي، حيث حرصوا على مشاركة زميلهم هذا الحدث الفني المميز رغم تزامنه مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في القاهرة.

وعلى الرغم من غيابهم عن الحضور في القاهرة، حرص الفنانون على متابعة الافتتاح المصري الكبير من نيويورك، معبّرين عن فخرهم بهذا الحدث الضخم الذي يُعد إنجازًا حضاريًا يعكس عظمة التاريخ المصري أمام العالم.

وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من احتفال النجوم في نيويورك، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بروح المحبة التي جمعتهم، مؤكدين في الوقت نفسه أن الفن المصري حاضر داخل وخارج الوطن.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
شريهان
شيرين أحمد طارق
