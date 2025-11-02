نجوم الفن يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير في نيويورك |صور

شهد افتتاح المتحف المصري الكبير غياب عدد من أبرز نجوم الفن المصري، الذين تواجدوا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لحضور احتفالية تكريم الفنان هاني رمزي تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة والمتميزة.

وضم الوفد الفني المتواجد في نيويورك كلًا من رانيا فريد شوقي، ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، أحمد بدير، وأحمد عبد العزيز، إلى جانب الفنان المكرم هاني رمزي، حيث حرصوا على مشاركة زميلهم هذا الحدث الفني المميز رغم تزامنه مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في القاهرة.

وعلى الرغم من غيابهم عن الحضور في القاهرة، حرص الفنانون على متابعة الافتتاح المصري الكبير من نيويورك، معبّرين عن فخرهم بهذا الحدث الضخم الذي يُعد إنجازًا حضاريًا يعكس عظمة التاريخ المصري أمام العالم.

وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من احتفال النجوم في نيويورك، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بروح المحبة التي جمعتهم، مؤكدين في الوقت نفسه أن الفن المصري حاضر داخل وخارج الوطن.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.