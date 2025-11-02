قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يدعو لعلاقات سلمية بين الولايات المتحدة وفنزويلا
المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح
عبدالمقصود: الزمالك تأخر في قرار رحيل «فيريرا» عن تدريب الفريق
إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب
كيف يؤدي المُصلّي سجود التلاوة .. الإفتاء توضح
الموسيقار هشام نزيه يتحدّث عن استخدام اللغة النوبية في المتحف المصري الكبير .. فيديو
وزير شئون المسلمين السنغافوري يشيد بالجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
العائلة تحتفل بالمتحف الكبير في «مصمص».. ومشاعر فخر تُرافق ظهور الفنان النوبي أحمد إسماعيل عالميًا
أرض الكنانة.. فنانة سودانية تشيد بالمتحف المصري الكبير: «مصر منارة العلم والثقافة»
إعلام غربي: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 2-11-2025

محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأحد الموافق: 2 /11 /2025، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

 موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:30 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:54 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:32ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:45 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:09 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:24 مساءً. 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

