محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 2-11-2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان، اليوم الأحد الموافق 2/11/2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو بين 15 و25 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيهًا.

البطاطس 10 جنيهات للكيلو.

الخيار 15 جنيهًا.

الملوخية سعرها 10 جنيهات.

البامية الزيرو بـ 50 جنيها. 

وتراوح سعر البصل 12.5 جنيه للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

الباذنجان 10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض الحشو بـ 15 جنيهًا.

الفلفل الأخضر 20 جنيهًا.

الفلفل الشطة بـ15 جنيهًا.

الفلفل الألوان 50 جنيهًا.

الكوسة الحشو بـ 20 جنيهًا.

الثوم البلدى 130 جنيها.

الليمون 30 جنيهًا. 

البنجر 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

البلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

سعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

العنب 35 جنيهًا.

التفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ 100 جنيه للكيلو.

الكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

الموز البلدي 25 جنيهًا للكيلو.

المانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

