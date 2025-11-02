العائلة تحتفل بالمتحف الكبير في «مصمص».. ومشاعر فخر تُرافق ظهور الفنان النوبي أحمد إسماعيل عالميًا

شارك الفنان النوبى أحمد إسماعيل في الاحتفالية العالمية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأدّى خلال مشاركته فقرة غنائية لأغنية من التراث النوبي عن "النيل"، تم تنفيذها خصيصًا لهذا الحدث العالمي.

وقال محمد إسماعيل، الشقيق الأصغر لابن النوبة، إن شقيقه أخبر العائلة بنيّته المشاركة في الحدث العالمي قبل العرض بنحو أسبوع.

وأضاف: "كنّا في حالة من التشوّق لرؤيته أثناء مشاركته في هذا الحدث التاريخي العالمي، وتزامنًا مع فعاليات الاحتفال اجتمع جميع أفراد الأسرة وأصدقاؤهم في بيت العائلة بقرية مصمص النوبية بمركز نصر النوبة لمتابعة مشاركته في هذا الحدث الكبير."

وأشار إلى أن جميع أفراد العائلة كانوا في حالة من السعادة والبهجة، وشعروا بفخرٍ لا مثيل له تزامنًا مع غناء شقيقهم للأغنية النوبية خلال الحدث العالمي الفريد، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء دول العالم.