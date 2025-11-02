قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موجز أخبار الوادي الجديد: آلاف المواطنين يشاهدون حفل افتتاح المتحف الكبير.. وإصابة صغيرين بلدغة عقرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

آلاف المواطنين بالوادي الجديد يشاهدون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، إقبالًا جماهيريًا واسعًا من المواطنين لمتابعة البث المباشر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر الشاشات العملاقة التي جرى تركيبها في الميادين العامة ومراكز الشباب، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

جاءت الفعاليات تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة، والسيد حامد عبد الله نائب رئيس المركز، والنائب عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، الذين احتشدوا في الساحات العامة لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يعد الأكبر في تاريخ المتاحف المصرية.

وانتشرت الشاشات العملاقة في ميادين المحافظة ونوادي الشباب والكافيتريات، حيث تزينت المواقع بالأعلام المصرية وصور رموز الحضارة الفرعونية، في مشهد جمع بين الأصالة والحداثة. 

مشاركة الطلاب بالاحتفال

كما شارك الطلاب والشباب في ترديد الأغاني الوطنية ورفع الأعلام، تعبيرًا عن فخرهم بانتمائهم للوطن، فيما نظمت إدارات الشباب والرياضة برامج ترفيهية وثقافية موازية لإضفاء أجواء احتفالية مميزة.

وأكد الحضور أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول في تاريخ مصر الثقافي والسياحي، مشيرين إلى أنه يجسد رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في صون التراث المصري وتعزيز مكانة البلاد على الخريطة العالمية.

المتحف الجديد رمز لحضارة أمه

وعبّر المواطنون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية، معتبرين أن المتحف الجديد ليس مجرد مبنى أثري، بل رمز لحضارة أمة امتدت جذورها آلاف السنين، وها هي اليوم تُشرق من جديد لتؤكد أن مصر كانت وستظل مهد التاريخ ومصدر الإلهام الإنساني.

ويأتي هذا التفاعل الجماهيري الكبير ليؤكد الارتباط الوجداني بين أبناء الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية، في احتفالية وطنية وحدت مشاعر المصريين جميعًا خلف منجز حضاري يليق بعظمة مصر وتاريخها المجيد.

إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد

تعرض صغيرين للدغات عقارب، اليوم السبت، بمركزين في محافظة الوادي الجديد وتم نقلهما للمستشفيات لتلقي العلاج.

إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول صغيرين مصابين بلدغات عقارب سامة لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي. 

تبين تعرض زياد محمود أحمد، 14 عامًا ومقيم بحي السبط البحري بمدينة الخارجة للدغة عقرب، و
رحمة أحمد السيد، عام و3 أشهر، ومقيمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة. 

جرى نقل الصغيرين لمستشفى الخارجة التخصصي، والفرافرة المركزي، لتلقي العلاج وحقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب ووضعهما تحت الملاحظة الطبية. 

يذكر أن العقارب السامى، تنشط في مناطق كثيرة في الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

إصابة شابين في انقلاب سيارة نقل بشرق العوينات بالوادي الجديد

أصيب شابان في حادث مروري، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 


وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “ الداخلة – شرق العوينات “ بمنطقة الكيلو 10 من اتجاه منطقة شرق العوينات أسفر عن إصابة ”محمود محمد محمود سيد، 23 عامًا، أحمد سيد محمود سيد، 34 عامًا، مقيمان بمحافظة أسيوط. 


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الانتهاء من الاستعداد   لافتتاح المتحف المصري الكبير بأماكن شاشات العرض بالوادي الجديد


بدأت محافظة الوادي الجديد، تجهيزات موسّعة في الميادين والأماكن العامة لبثّ حي ومباشر لفعاليات الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير. 


وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريحات، اليوم الجمعة، إنه جرى تهيئة أماكن شاشات العرض وتزويدها بالمقاعد والخدمات لاستقبال المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، بما يضمن متابعة مريحة لحدث الافتتاح الذي يحظى بحضور عدد من رؤساء وزعماء العالم، في إطار رؤية المحافظة لإتاحة ثقافة المتاحف والآثار لكل فئات المجتمع وربطها بفضاءات عامة مفتوحة في قلب الوادي الجديد.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية برفع درجة الجاهزية في الميادين الرئيسية، مع مراجعة مصادر الكهرباء والاتصال بالإنترنت، وتأمين دوائر البث حول شاشات العرض، وتوفير فرق صيانة وخدمة سريعة أثناء النقل المباشر. 

وأضاف المحافظ، أنه  جرى التنسيق مع الوحدات المحلية لتوزيع المقاعد وتخصيص ممرات حركة آمنة، وتفعيل نقاط إرشاد وتوجيه للجمهور، مع تواجد إسعاف ودوريات مرور للحفاظ على الانسيابية.

ولفت الزملوط، إلى أنه تضم خطة المحافظة عداد مناطق جلوس عائلية وأخرى لكبار السن وذوي الهمم بالقرب من شاشات العرض، إلى جانب توفير مياه الشرب ودورات المياه وخدمات إسعافية، وتحديد مواقع بيع محدودة بإشراف محلي لتلبية احتياجات المواطنين دون الإخلال بسلاسة المتابعة، ويشهد الافتتاح حملة توعية عبر صفحات المحافظة للتعريف بأماكن الشاشات ومواعيد البث والتعليمات التنظيمية.

