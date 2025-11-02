قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تفرح القلب بجد
من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
التخطيط القومي: جلسة حول تعزيز القوة الناعمة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية
منال عوض: تنفيذ 2800 نشاط لوحدات السكان في 25 محافظة و228 ألف مستفيد

ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تواصل دعم وبناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات ، بما يضمن تكثيف أنشطتها الميدانية وربطها بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2030، وتحقيقاً لأهداف الدولة فى تحسين الخصائص السكانية ، وجودة حياة المواطنين عبر برامج التوعية والتمكين الاقتصادى والصحي والتعليمي .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريراً أعدته الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ، حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر أكتوبر 2025 وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدات السكان  بالمحافظات نفذت خلال شهر أكتوبر 2800 نشاطاً علي مستوي محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 228 ألف مواطن منهم 124 ألف مواطن بالوجه القبلى ، و 104 بالوجه البحري والمحافظات الحضرية والحدودية ، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة استهدفت تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وخفض نسب البطالة ومعدلات التسرب والأمية وزواج القاصرات ، وتعزيز مساهمة المرأة فى سوق العمل ، ورفع الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وقيمة التعليم والعمل .

كما استعرض التقرير إنجازات وحدات السكان بالمحافظات فى تنفيذ أنشطة دعم البرنامج القومي لتنمية لأسرة المصرية منذ بداية العمل حتى أكتوبر 2025 ، حيث استفاد أكثر من 28.4 مليون مواطن مستفيد من خدمات المحور الخدمي ، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافى والتوعوى والتعليمى حوالى 2.6 مليون مواطن ، فيما استفاد أكثر من 575 ألف مواطن من أنشطة التمكين الأقتصادى للمرأة والشباب ، بالإضافة إلى نحو 31 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي  .

وفى مجال ريادة الأعمال والشمول المالى لدعم التمكين الاقتصادى للشباب ، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار وحدات السكان فى التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي ، حيث قامت وحدات السكان حتى الآن بتدريب نحو 89.7 ألف شاب وفتاه داخل 87 مركزاً من مراكز “ حياة كريمة “ بـ 15 محافظة وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير حيث حققت وحدات السكان نسبة إنجاز 89% من المستهدف .

وأضافت د. منال عوض أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً ببناء قدرات العاملين فى وحدات السكان ، حيث بلغ إجمالي من تم تدريبهم منذ إنشاء الوحدة المركزية للسكان نحو 3070 متدرباً منهم 162 قيادة محلية من قوة العمل السكانية بالمحافظات .

ومن جنبها أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل أنها قامت بزيارة ميدانية لمحافظة مرسي مطروح لتدريب ورفع كفاءة العاملين بوحدة السكان بالمحافظة ومنسقيها بالمراكز والقري على إدارة البرنامج السكاني بالمحليات ، كما قامت بعمل حوار مجتمعى مع 95 قيادة محلية وتنفيذية لتحديد موقف المحافظة السكانى والتنموى، وعمل حوار مجتمعي عن التنمية البشرية وأثرها على تحسين مستوي المعيشة بين السيدات والفتيات. كما تم زيارة قافلة سكانية شاملة فى إطار مبادرة مطروح الخير  ، حيث تم الانتهاء إلي عدة توصيات منها أهمية تعزيز التعليم الفني ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة في مطروح داخل منزلها، وتشجيع الإستمرار فى التعليم حتي الجامعة للفتيات ، تكثيف الأنشطة التعليمية داخل المراحل الدراسية المختلفة وفصول محو الأمية لتحفيز الطلاب ورفع قدراتهم ومهاراتهم الذانية.

