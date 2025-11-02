قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة: المتحف المصري الكبير رمز لقدرات الدولة المصرية الحديثة

المتحف المصري
المتحف المصري
أ ش أ

أكد الدكتور عماد عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية للأمم المتحدة، ورئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا جللًا وعظيمًا، ليس فقط من الناحية الثقافية والحضارية، بل أيضًا بما يحمله من دروس عميقة في مفهوم الاستدامة والتنمية.

وقال عدلي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إن الحضارة المصرية القديمة لا مثيل لها في التاريخ الإنساني، وما حققته من إنجازات جعلها من أعظم حضارات العالم، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من ثلث آثار العالم في مصر يبرهن على مكانتها الثقافية الفريدة، ويُبرز أهمية المتحف في عرض نحو مائة ألف قطعة أثرية تُجسد عبقرية المصري القديم.

وأضاف أن التحضير الطويل والدقيق لافتتاح المتحف، بحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 80 دولة، يعكس المكانة الراهنة لمصر وقدرتها على تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم، مؤكدًا أن المتحف لا يمثل فقط صرحًا ثقافيًا وسياحيًا ضخمًا، بل رمزًا لقدرات الدولة المصرية الحديثة وإمكاناتها التنظيمية والعلمية التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وشدد عدلي على أن أهمية المتحف تمتد إلى ما هو أبعد من الآثار والمعروضات، قائلًا: "علينا أن ننظر إلى الحضارة المصرية القديمة بوصفها مدرسة للاستدامة، حيث قامت على مبادئ وأخلاقيات تحفظ الموارد، وتصون البيئة، وتضمن استمرارية المجتمع".

ولفت إلى أن اعترافات الفراعنة أمام الآلهة بعدم تلويث نهر النيل تمثل أحد أقدم شواهد الوعي البيئي في التاريخ الإنساني، موضحًا أن هذا الفكر يجسد احترام المصري القديم للموارد الطبيعية، وإيمانه بقدسية ما منحه الله من خيرات.

وذكر أن نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث التاريخي الضخم يعكس قدرتها على إدارة ملفات التنمية المستدامة الأخرى بنفس الكفاءة، سواء في مجالات الطاقة والمياه والمخلفات أو السياحة والزراعة المستدامة، مضيفًا "إذا كنا استطعنا تنظيم افتتاح بهذا الإبداع، فإننا قادرون أيضًا على إدارة كل قضايا التنمية بروح التعاون والإيمان بقيمة الاستدامة، امتدادًا لحضارة أبدعت في الماضي وتواصل العطاء في الحاضر والمستقبل".

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro.. من سيربح السباق؟

جيلى امجراند 7 موديل 2014

جيلي أمجراند 7 سيدان سعرها 250 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2006

اركب تويوتا كورولا 2006 بـ 600 ألف جنيه

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد