رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة: المتحف المصري الكبير رمز لقدرات الدولة المصرية الحديثة

أكد الدكتور عماد عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية للأمم المتحدة، ورئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا جللًا وعظيمًا، ليس فقط من الناحية الثقافية والحضارية، بل أيضًا بما يحمله من دروس عميقة في مفهوم الاستدامة والتنمية.

وقال عدلي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إن الحضارة المصرية القديمة لا مثيل لها في التاريخ الإنساني، وما حققته من إنجازات جعلها من أعظم حضارات العالم، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من ثلث آثار العالم في مصر يبرهن على مكانتها الثقافية الفريدة، ويُبرز أهمية المتحف في عرض نحو مائة ألف قطعة أثرية تُجسد عبقرية المصري القديم.

وأضاف أن التحضير الطويل والدقيق لافتتاح المتحف، بحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 80 دولة، يعكس المكانة الراهنة لمصر وقدرتها على تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم، مؤكدًا أن المتحف لا يمثل فقط صرحًا ثقافيًا وسياحيًا ضخمًا، بل رمزًا لقدرات الدولة المصرية الحديثة وإمكاناتها التنظيمية والعلمية التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وشدد عدلي على أن أهمية المتحف تمتد إلى ما هو أبعد من الآثار والمعروضات، قائلًا: "علينا أن ننظر إلى الحضارة المصرية القديمة بوصفها مدرسة للاستدامة، حيث قامت على مبادئ وأخلاقيات تحفظ الموارد، وتصون البيئة، وتضمن استمرارية المجتمع".

ولفت إلى أن اعترافات الفراعنة أمام الآلهة بعدم تلويث نهر النيل تمثل أحد أقدم شواهد الوعي البيئي في التاريخ الإنساني، موضحًا أن هذا الفكر يجسد احترام المصري القديم للموارد الطبيعية، وإيمانه بقدسية ما منحه الله من خيرات.

وذكر أن نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث التاريخي الضخم يعكس قدرتها على إدارة ملفات التنمية المستدامة الأخرى بنفس الكفاءة، سواء في مجالات الطاقة والمياه والمخلفات أو السياحة والزراعة المستدامة، مضيفًا "إذا كنا استطعنا تنظيم افتتاح بهذا الإبداع، فإننا قادرون أيضًا على إدارة كل قضايا التنمية بروح التعاون والإيمان بقيمة الاستدامة، امتدادًا لحضارة أبدعت في الماضي وتواصل العطاء في الحاضر والمستقبل".