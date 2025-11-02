طوال الأسبوع بجميع المحافظات.. قصور الثقافة تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير.. وإطلاق قوافل ثقافية بمطروح

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ الانتماء وإثراء الوعي الثقافي.

وتشمل الفعاليات التي تمتد حتى 8 نوفمبر الجاري، الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، وانطلاق مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، إلى انطلاق القوافل الثقافية لأبناء مطروح، فضلا عن عروض مسرحية ومعارض تشكيلية وأمسيات شعرية بالمحافظات.

الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

تنظم الهيئة هذا الأسبوع سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة بالمحافظات، احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الحضاري الذي يمثل ميلادا جديدا للقوة الناعمة المصرية.

تقدم الفعاليات تحت شعار "مصر عادت شمسك الذهب"، وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، البحيرة، المنيا، القليوبية، الوادي الجديد، وأسيوط، وغيرها، وتشمل لقاءات تثقيفية وورشا فنية وعروض موسيقى عربية وفنون شعبية، إلى جانب عروض مسرحية، منها عرض "نارمر" لفرقة قومية المنوفية، والمقرر تقديمه بالمجان على مسرح السامر بالعجوزة يومي 3 و4 نوفمبر في الثامنة مساء.

الاحتفاء بالشاعر أوفى عبد الله الأنور

تقيم الهيئة في السابعة مساء اليوم الأحد لقاء أدبيا بمحافظة سوهاج احتفاء بالشاعر الكبير أوفى عبد الله الأنور، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" أحد برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تكريم رموز الإبداع في الأقاليم.

يتناول اللقاء مسيرة الشاعر وإسهاماته في المشهد الأدبي، بمشاركة د. مصطفى رجب، والشاعر جميل عبد الرحمن، والكاتب محمد عبد المطلب، ويديره الشاعر والناقد عبد الحافظ بخيت.

عرض "حازم حاسم جدا" بمحافظتي الغربية والبحيرة



تشهد محافظتا الغربية والبحيرة تقديم العرض المسرحي "حازم حاسم جدا"، ضمن المرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح.

العرض إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، ويعرض في المركز الثقافي بطنطا حتى غدا الاثنين، ثم على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى يومي 4 و5 نوفمبر.

ويواصل جولته في قصر ثقافة دمنهور أيام 7 و8 و9 نوفمبر، ويتزامن معه انطلاق المعرض الفني "تجربة شخصية" ضمن مشروع المعارض الطوافة، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين الذين يقدمون رؤى متنوعة وتجارب فنية تعكس ثراء الحركة التشكيلية بالأقاليم.

انطلاق مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

يستقبل قصر ثقافة قنا بعد غد الثلاثاء فعاليات مهرجان "قنا للفنون والحرف التراثية"، في دورته الأولى، ويستمر لمدة 5 أيام، ويتضمن برنامجا ثريا من العروض الفنية والورش التخصصية واللقاءات التثقيفية، بمشاركة فنانين وباحثين وحرفيين بهدف دعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، باعتبارها أحد مكونات الهوية الثقافية المصرية.

قافلة ثقافية لأبناء مطروح

ويختتم الأسبوع الثقافي بإطلاق قافلة ثقافية بمحافظة مطروح، وذلك يوم السبت 8 نوفمبر بقرية 28 بنجر السكر بمدينة الحمام وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتشمل القافلة محاضرات وورشا حرفية وعروضا فنية، إلى جانب فقرات لاكتشاف المواهب بين أبناء المحافظة، تعزيزا للهوية الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري بين أبناء المحافظات الحدودية.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من الورش الفنية والأدبية، واللقاءات التثقيفية بمشاركة كبار المثقفين والشعراء، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالاحتفال بعيد الطفولة.