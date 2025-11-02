قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر تقدم كل الدعم للشقيقة لبنان للخروج من محنتها
تنفيذ 2800 نشاط في 25 محافظة.. أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أكتوبر 2025
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
أخبار العالم

سفارة مصر في جيبوتي تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير في أجواء من الفخر بالحضارة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

نظمت سفارة مصر بجيبوتي الليلة الماضية احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير - الصرح الثقافي الفريد الذي تهديه مصر إلى العالم في رسالةً خالدةً للحضارة والإنسانية - تُجسّد عبقرية المصري عبر العصور.

وشارك عدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس الجمعية الوطنية، ووزير التجارة والسياحة، وقائد خفر السواحل، ورئيس الغرفة التجارية، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال، فضلًا عن مشاركة واسعة من أعضاء الجالية المصرية في الاحتفالية التي تضمنت البث المباشر لحفل افتتاح المتحف الكبير .

وأعرب الحضور عن إعجابهم بهذا الانجاز الفريد الذي يؤكد أن مصر تصنع دوما التاريخ.
 

سفارة مصر بجيبوتي افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

