سفارة مصر في جيبوتي تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير في أجواء من الفخر بالحضارة

نظمت سفارة مصر بجيبوتي الليلة الماضية احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير - الصرح الثقافي الفريد الذي تهديه مصر إلى العالم في رسالةً خالدةً للحضارة والإنسانية - تُجسّد عبقرية المصري عبر العصور.

وشارك عدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس الجمعية الوطنية، ووزير التجارة والسياحة، وقائد خفر السواحل، ورئيس الغرفة التجارية، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال، فضلًا عن مشاركة واسعة من أعضاء الجالية المصرية في الاحتفالية التي تضمنت البث المباشر لحفل افتتاح المتحف الكبير .

وأعرب الحضور عن إعجابهم بهذا الانجاز الفريد الذي يؤكد أن مصر تصنع دوما التاريخ.

