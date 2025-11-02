قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير
مصر ولبنان توقعان اتفاقيات تعاون لتعزيز الرقابة والأسواق المشتركة| بث
افتتاح المتحف المصري الكبير.. تجسيد لقوة مصر الناعمة والسياسية في مشهد مهيب أبهر العالم
الرئيس الصيني: المتحف المصري الكبير سيترك بصمة عميقة في التاريخ الثقافي
الصحافة اليابانية: افتتاح المتحف المصري الكبير مشهد مهيب يعيد بريق الحضارة الفرعونية للعالم
الثقافة الفرنسية: افتتاح المتحف المصري الكبير أبهر العالم وأعاد أمجاد الفراعنة
مدير مدرسة يمنع تصوير الطالبات ونشر صورهن بالسوشيال ميديا بدون إذن ولي الأمر
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
المتحف المصري الكبير.. موعد الفتح أمام الجمهور وسعر التذاكر والجولات والعملات التذكارية
أخبار البلد

المصريين بالكويت: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يجسد عظمة مصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أعرب ملتقى المصريين بالكويت، عن فخر المصريين بالخارج بالاحتفال الأسطوري للمتحف المصري الكبير، والذي أقيم بمظهر يليق بعظمة مصر.
وقال منسق عام الملتقى هاني كمال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إن هذا الافتتاح التاريخي يمثل إنجازًا حضاريًا يليق بمكانة مصر بين الأمم، ويعكس جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إحياء الهوية المصرية وإبراز قوتها الناعمة أمام العالم.

وأضاف أن المصريين بالكويت يشعرون بفخرٍ كبيرٍ بانتمائهم لوطنهم الأم مصر، والتي أصبحت بفضل الإنجازات المتتالية "قد الدنيا"، مشيدا بما تحقق من مشروعات قومية وتنموية ضخمة، جعلت من مصر نموذجًا يحتذى به في الإرادة والعزيمة والبناء.

وشدد كمال على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم أجمع، تؤكد أن أرض الكنانة ما زالت منارة للتاريخ والإبداع والإنسانية، وأن شعبها مُلتف حول قيادته السياسية لدعمها في شتى المجالات.
 

ملتقى المصريين بالكويت متحف المصري الكبير بالاحتفال الأسطوري

