المصريين بالكويت: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يجسد عظمة مصر

أعرب ملتقى المصريين بالكويت، عن فخر المصريين بالخارج بالاحتفال الأسطوري للمتحف المصري الكبير، والذي أقيم بمظهر يليق بعظمة مصر.

وقال منسق عام الملتقى هاني كمال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إن هذا الافتتاح التاريخي يمثل إنجازًا حضاريًا يليق بمكانة مصر بين الأمم، ويعكس جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إحياء الهوية المصرية وإبراز قوتها الناعمة أمام العالم.

وأضاف أن المصريين بالكويت يشعرون بفخرٍ كبيرٍ بانتمائهم لوطنهم الأم مصر، والتي أصبحت بفضل الإنجازات المتتالية "قد الدنيا"، مشيدا بما تحقق من مشروعات قومية وتنموية ضخمة، جعلت من مصر نموذجًا يحتذى به في الإرادة والعزيمة والبناء.

وشدد كمال على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم أجمع، تؤكد أن أرض الكنانة ما زالت منارة للتاريخ والإبداع والإنسانية، وأن شعبها مُلتف حول قيادته السياسية لدعمها في شتى المجالات.

