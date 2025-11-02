مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر قيادة وشعبًا تتمنى كل التقدم والاستقرار للبنان، مؤكداً التزام القاهرة بدعم الحكومة اللبنانية في جهود إعادة الإعمار ومساندة الشعب اللبناني.

وأضاف مدبولي أن هناك زيارة مرتقبة إلى بيروت الشهر القادم لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مستعرضًا الدور الهام للاجتماعات الدورية للجنة العليا المشتركة.

وترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.