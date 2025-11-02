​مدير تعليم جنوب سيناء يكرم المعلمين والمتفوقين بمدرسة المروة المتميزة

شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمدرسة المروة المتميزة للغات، والذي أقيم في طابور الصباح المدرسي.
حضر الحفل المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء تعليم جنوب سيناء، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و أسامة طاحون، رئيس مجلس أمناء المدرسة، و عادل النجار، عضو مجلس الأمناء. وكان في استقبالهم جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.
بدأ حفل تكريم المتفوقين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، و تضمنت فقرات الحفل كلمة عن المتحف المصري الكبير، إضافة إلى مسرحية تعليمية وفقرات استعراضية قدمها الطلاب.
وفي لفتة تقديرية، كرم مدير المديرية أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة؛ لاجتهادهم و إخلاصهم في العمل.
وفي ختام الحفل، قدم مجلس أمناء المدرسة دروع تكريم لكل من عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، و أحمد غيث، مدير إدارة التعليمية، و جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.