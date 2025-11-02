قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد.. وإصدار حزمة من الإجراءات الوقائية
المتحف المصري الكبير.. أيقونة القرن تفتح أبواب الازدهار السياحي في مصر وتوقعات بزيادة 5 ملايين سائح
معلومات عن شيرين طارق التي خطفت قلوب المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير
اعمل فلوس من البيت.. شهادات بنكية من البنك الأهلي تحقق أعلى عوائد
المشاط: نحرص على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاقٍ أرحب
أبرز مباريات اليوم الأحد 2-11-2025 والقنوات الناقلة
محافظات

​مدير تعليم جنوب سيناء يكرم المعلمين والمتفوقين بمدرسة المروة المتميزة

تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة المروة المتميزة بطور سيناء
تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة المروة المتميزة بطور سيناء
ايمن محمد



​شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمدرسة المروة المتميزة للغات، والذي أقيم في طابور الصباح المدرسي.


​حضر الحفل المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء تعليم جنوب سيناء، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و أسامة طاحون، رئيس مجلس أمناء المدرسة، و عادل النجار، عضو مجلس الأمناء. وكان في استقبالهم جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.
​بدأ حفل تكريم المتفوقين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، و تضمنت فقرات الحفل كلمة عن المتحف المصري الكبير، إضافة إلى مسرحية تعليمية وفقرات استعراضية قدمها الطلاب.
​وفي لفتة تقديرية، كرم مدير المديرية أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة؛ لاجتهادهم و إخلاصهم في العمل.

 وفي ختام الحفل، قدم مجلس أمناء المدرسة دروع تكريم لكل من  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، و أحمد غيث، مدير إدارة التعليمية، و جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

