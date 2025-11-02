​مدير تعليم جنوب سيناء يكرم المعلمين والمتفوقين بمدرسة المروة المتميزة





​شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمدرسة المروة المتميزة للغات، والذي أقيم في طابور الصباح المدرسي.



​حضر الحفل المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء تعليم جنوب سيناء، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و أسامة طاحون، رئيس مجلس أمناء المدرسة، و عادل النجار، عضو مجلس الأمناء. وكان في استقبالهم جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

​بدأ حفل تكريم المتفوقين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، و تضمنت فقرات الحفل كلمة عن المتحف المصري الكبير، إضافة إلى مسرحية تعليمية وفقرات استعراضية قدمها الطلاب.

​وفي لفتة تقديرية، كرم مدير المديرية أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة؛ لاجتهادهم و إخلاصهم في العمل.

وفي ختام الحفل، قدم مجلس أمناء المدرسة دروع تكريم لكل من عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، و أحمد غيث، مدير إدارة التعليمية، و جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.