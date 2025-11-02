مدبولي: مصر ولبنان تربطهما علاقات قوية في مجالات الثقافة والفنون

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ولبنان تربطهما علاقات قوية في مجالات الثقافة والفنون، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن لبنان يقدر دور مصر في جهود وقف الحرب في غزة وتنظيم مؤتمر شرم الشيخ للسلام، مؤكداً على أهمية استقرار الدول العربية في المنطقة.

وتوجه مدبولي بالشكر إلى نواف سلام على مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، متمنيًا كل الخير والاستقرار والتقدم للبنان، مشددًا على المكانة الخاصة التي يحملها الشعب اللبناني في قلوب المصريين.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.